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Украинцам будут по-новому оплачивать отпуск

Украинцам будут по-новому оплачивать отпуск

Кабинет министров изменил порядок начисления средней зарплаты, которая применяется при оплате отпуска или компенсации за неиспользованные дни отдыха. Отныне действие постановления распространяется и на наемных работников физических лиц-предпринимателей.

Соответствующее решение приняли в среду, 9 декабря, на заседании правительства.

Порядок начисления средней заработной платы коснется каждого, так как именно это постановление используют при вычислении суммы оплаты работнику отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск.

Что изменилось:

  • действие постановления отныне распространяется и на наемных работников ФЛП – ранее распространялось только на работников предприятий и организаций;
  • предлагается учитывать все виды отпусков – раньше учитывался только ежегодный оплачиваемый отпуск;
  • устраняется ряд дискриминационных подходов;
  • упрощается подход при повышении должностных окладов – отменяется механизм корректировки выплат.

Справка Finance.ua:

  • Во время простоя предприятия не по вине работника пособие по временной нетрудоспособности должно предоставляться работнику на общих основаниях.
  • В Верховной Раде Украины приняли законопроект, который позволит уравнять права мужчин и женщин на декретный отпуск.
  • Согласно закону, в случае карантина предусмотрено основание для увеличения количества дней неоплачиваемого отпуска по соглашению сторон.

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По материалам Обозреватель
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