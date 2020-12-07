Украинцам будут по-новому оплачивать отпуск

Кабинет министров изменил порядок начисления средней зарплаты, которая применяется при оплате отпуска или компенсации за неиспользованные дни отдыха. Отныне действие постановления распространяется и на наемных работников физических лиц-предпринимателей.

Соответствующее решение приняли в среду, 9 декабря, на заседании правительства.

Порядок начисления средней заработной платы коснется каждого, так как именно это постановление используют при вычислении суммы оплаты работнику отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск.

Что изменилось:

действие постановления отныне распространяется и на наемных работников ФЛП – ранее распространялось только на работников предприятий и организаций;

предлагается учитывать все виды отпусков – раньше учитывался только ежегодный оплачиваемый отпуск;

устраняется ряд дискриминационных подходов;

упрощается подход при повышении должностных окладов – отменяется механизм корректировки выплат.

Справка Finance.ua:

Во время простоя предприятия не по вине работника пособие по временной нетрудоспособности должно предоставляться работнику на общих основаниях.

В Верховной Раде Украины приняли законопроект, который позволит уравнять права мужчин и женщин на декретный отпуск.

Согласно закону, в случае карантина предусмотрено основание для увеличения количества дней неоплачиваемого отпуска по соглашению сторон.

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