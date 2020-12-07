Украинцам будут по-новому оплачивать отпуск

Кабинет министров изменил порядок начисления средней зарплаты, которая применяется при оплате отпуска или компенсации за неиспользованные дни отдыха. Отныне действие постановления распространяется и на наемных работников физических лиц-предпринимателей.
Соответствующее решение приняли в среду, 9 декабря, на заседании правительства.
Порядок начисления средней заработной платы коснется каждого, так как именно это постановление используют при вычислении суммы оплаты работнику отпуска или компенсации за неиспользованный отпуск.
Что изменилось:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суды отменяют штрафы за парковку в запрещенном местеВчера, 13:25 - 2132 20
В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"Вчера, 16:02 - 2574 6
Израиль получил первую партию вакцины от COVID-19Вчера, 17:41 - 663 4
Стали известны даты нового локдауна – источникиВчера, 12:10 - 3185 4
В Офисе Генпрокурора похвастались достижениями в борьбе с коррупцией: сколько дел раскрылиВчера, 17:27 - 231 3
Стали известны даты нового локдауна – источникиВчера, 12:10 - 3185 4
Получателей субсидий снова проверят: что предусматривает новая проверкаВчера, 17:00 - 2904 1
В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"Вчера, 16:02 - 2574 6
Суды отменяют штрафы за парковку в запрещенном местеВчера, 13:25 - 2132 20
Белорусы не доверяют национальной валюте и забирают депозитыВчера, 13:47 - 1091 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)Позавчера, 16:10 - 342 1
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 689
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 993
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2824 7
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3577 7