Как пандемия коронавируса повлияла на IT-рынок

Коронавирус внес свои коррективы в развитие IT-рынка не только в Украине, но и во всем мире. Вместе с тем IT-отрасль может по итогам 2020 года принести стране более $5 млрд.

Об этом рассказала младший вице-президент, руководитель Talent Acquisition Group, GlobalLogic в Украине Ирина Кононенко.

“Глобальный карантин внес сильнейшие коррективы в работу всей IT-индустрии. Есть индустрии, которые пострадали больше. Например, все направления, которые связаны с туризмом, пассажирскими и авиаперевозками, автомобильная индустрия. Но были сферы, которые начали свой взлет. Например, сервисы, которые предоставляют услуги по видеосвязи. Спрос на эти услуги вырос в 7 раз. Прекрасным примером является компания ZOOM. Спрос на ее услуги только на территории Украины вырос в 9 раз”, – рассказывает Кононенко.

По ее мнению, последствия локдауна повлияют также на будущее компаний. Поскольку, почувствовав эффект закрытого пространства, компании перестроили свои инвестиции и вкладывают в диджитализацию своих продуктов. Из-за этого идут большие перефокусировки инвестиций. Сейчас многие компании ищут помощи, чтобы эти трансформации запустить, или поддержать, если они рассматривались ранее.



Инфографика: GlobalLogic

В то же время, как отмечают аналитики GlobalLogic, IT-индустрия демонстрирует ежегодный рост на 25-30%, и увеличивает приток средств в экономику. В прошлом году IT-отрасль принесла стране 4,17 млрд долларов США экспортных поступлений. В этом году, несмотря на пандемию и замедление роста глобальной экономики, количество вакансий в IT бьет рекорды во втором полугодии, что говорит о тенденциях роста этой отрасли.

По данным НБУ в 1-2 квартале 2020 года экспорт компьютерных услуг вырос на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Учитывая такие темпы роста и повышенный спрос на инженеров во второй половине года, экспортные поступления по результатам 2020 могут превысить 5 млрд долларов США.

“С 2018 года количество абитуриентов, которые выбирают эту сферу как свою будущую профессию выросла на 20%. В этом году они составили 15% от всех, кто поступил в ВУЗы Украины. Но на данный момент эта ситуация не решает проблему дефицита в профессиональных специалистах. Поэтому здесь нужно действовать с трех сторон”, – комментирует эксперт.

Как необходимо вкладывать в IT-рынок по мнению Кононенко:

1. Образование. Необходимо, чтобы университеты готовили качественных специалистов. Добавлять в процесс обучения больше практики.

2. IT-компании должны продолжать вкладывать в образование, инвестировать в образовательные программы как внутри компании, так и снаружи. Компаниям необходимо инвестировать 1-1,5% своего годового дохода в обучение и вовлекать в систему обучения минимум треть, а лучше половину своих специалистов на регулярной основе.

3. Сами специалисты должны вкладывать в свое самообучение.



Инфографика: GlobalLogic

Справка Finance.ua:

По расчетам экспертов Офиса эффективного регулирования BRDO , экономический кризис, вызванный пандемией COVID -19, замедлил темпы роста экспорта IT-услуг – в этом году отрасль недополучила за 2 и 3 квартал почти 200 млн долларов.

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