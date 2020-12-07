Как пандемия коронавируса повлияла на IT-рынок

Коронавирус внес свои коррективы в развитие IT-рынка не только в Украине, но и во всем мире. Вместе с тем IT-отрасль может по итогам 2020 года принести стране более $5 млрд.
Об этом рассказала младший вице-президент, руководитель Talent Acquisition Group, GlobalLogic в Украине Ирина Кононенко.
“Глобальный карантин внес сильнейшие коррективы в работу всей IT-индустрии. Есть индустрии, которые пострадали больше. Например, все направления, которые связаны с туризмом, пассажирскими и авиаперевозками, автомобильная индустрия. Но были сферы, которые начали свой взлет. Например, сервисы, которые предоставляют услуги по видеосвязи. Спрос на эти услуги вырос в 7 раз. Прекрасным примером является компания ZOOM. Спрос на ее услуги только на территории Украины вырос в 9 раз”, – рассказывает Кононенко.
По ее мнению, последствия локдауна повлияют также на будущее компаний. Поскольку, почувствовав эффект закрытого пространства, компании перестроили свои инвестиции и вкладывают в диджитализацию своих продуктов. Из-за этого идут большие перефокусировки инвестиций. Сейчас многие компании ищут помощи, чтобы эти трансформации запустить, или поддержать, если они рассматривались ранее.
Инфографика: GlobalLogic
В то же время, как отмечают аналитики GlobalLogic, IT-индустрия демонстрирует ежегодный рост на 25-30%, и увеличивает приток средств в экономику. В прошлом году IT-отрасль принесла стране 4,17 млрд долларов США экспортных поступлений. В этом году, несмотря на пандемию и замедление роста глобальной экономики, количество вакансий в IT бьет рекорды во втором полугодии, что говорит о тенденциях роста этой отрасли.
По данным НБУ в 1-2 квартале 2020 года экспорт компьютерных услуг вырос на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Учитывая такие темпы роста и повышенный спрос на инженеров во второй половине года, экспортные поступления по результатам 2020 могут превысить 5 млрд долларов США.
“С 2018 года количество абитуриентов, которые выбирают эту сферу как свою будущую профессию выросла на 20%. В этом году они составили 15% от всех, кто поступил в ВУЗы Украины. Но на данный момент эта ситуация не решает проблему дефицита в профессиональных специалистах. Поэтому здесь нужно действовать с трех сторон”, – комментирует эксперт.
Как необходимо вкладывать в IT-рынок по мнению Кононенко:
1. Образование. Необходимо, чтобы университеты готовили качественных специалистов. Добавлять в процесс обучения больше практики.
2. IT-компании должны продолжать вкладывать в образование, инвестировать в образовательные программы как внутри компании, так и снаружи. Компаниям необходимо инвестировать 1-1,5% своего годового дохода в обучение и вовлекать в систему обучения минимум треть, а лучше половину своих специалистов на регулярной основе.
3. Сами специалисты должны вкладывать в свое самообучение.
Инфографика: GlobalLogic
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суды отменяют штрафы за парковку в запрещенном местеВчера, 13:25 - 1939 19
В Украине разрешили продавать акции Facebook и TeslaВчера, 10:00 - 2906 8
В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"Вчера, 16:02 - 2370 5
Суды взыскали с госбюджета 200 миллионов в пользу завода АхметоваВчера, 10:15 - 2639 5
Стали известны даты нового локдауна – источникиВчера, 12:10 - 3115 4
Стали известны даты нового локдауна – источникиВчера, 12:10 - 3115 4
В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"Вчера, 16:02 - 2370 5
Получателей субсидий снова проверят: что предусматривает новая проверкаВчера, 17:00 - 2315 1
Суды отменяют штрафы за парковку в запрещенном местеВчера, 13:25 - 1939 19
Белорусы не доверяют национальной валюте и забирают депозитыВчера, 13:47 - 1062 1
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)Позавчера, 16:10 - 318 1
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 676
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 980
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2807 7
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3568 7