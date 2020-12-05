В правительстве определились с новой датой переписи населения

Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может состояться в 2030 году, традиционная перепись населения планируется в 2023 год.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в ходе онлайн-конференции “Перепись населения на основе реестров в Украине: вызовы, возможности, дальнейшие шаги”.
“Правительство в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о всеукраинской переписи населения, которым вводится новый метод проведения переписи населения – перепись на основе сведений, содержащихся в национальных электронных информационных ресурсах, реестрах… Перепись населения по реестрам – обозримое будущее, которого нам не избежать”, – сказал Немчинов.
Он добавил, что во исполнение указа Президента Владимира Зеленского от 29 июля 2019 г. о некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам, уже начали работу для проведения всеукраинской переписи населения по реестрам в 2030 году.
Кроме того, Немчинов отметил, что на заседании правительства 9 декабря должностные лица рассмотрят проект постановления, которым предусмотрено начать подготовку к традиционной переписи населения в 2023 году.
Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, для подготовки и проведения Всеукраинской переписи населения необходимо 7,26 млрд гривен и более 98 тысяч временных сотрудников.
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