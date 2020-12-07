Празднование Нового года: где арендовать жилье наиболее выгодно

В 18 областных центрах Украины увеличилось количество предложений по посуточной аренде квартир. Дешевле всего снять квартиру для празднования 2021 года можно в Сумах (350 грн/сутки), а дом – в Одессе (2700 грн/сутки).
Об этом свидетельствует аналитика OLX Недвижимость.
“Спрос на посуточную аренду домов в предновогоднее время в 2020-м значительно выше, чем год назад, впрочем, увеличился также интерес и к квартирам. И хотя в связи с потенциальным локдауном большинство будет встречать 2021 в своих городах, украинцы все равно ищут возможность отпраздновать Новый год, арендовав жилье с семьей или друзьями”, – говорится в сообщении.
Средняя стоимость посуточной аренды квартир:
Что со спросом:
Где дешевле всего встречать Новый год:
Арендовать дом в среднем стоит 1500 грн. Если сравнивать цены с прошлым годом, в некоторых крупных городах Украины произошли значительные изменения в ценах на посуточную аренду: так, во Львове забронировать дом в ноябре 2019 г. было в 2,5 раза дешевле, сейчас это в среднем 3000 грн в сутки.
В Днепре стоимость аренды была меньше в 1,5 раза – с 2000 она подросла до 3000 грн. Столичные коттеджи подорожали на 11% – 5000 грн в день, одесские – на 8% (2700 грн в день). В Харькове снять дом в этом году стало, наоборот, немного дешевле – на 7%, теперь просят в среднем 2800 грн.
Инфографика: OLX
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