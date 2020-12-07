Празднование Нового года: где арендовать жилье наиболее выгодно

В 18 областных центрах Украины увеличилось количество предложений по посуточной аренде квартир. Дешевле всего снять квартиру для празднования 2021 года можно в Сумах (350 грн/сутки), а дом – в Одессе (2700 грн/сутки).

Об этом свидетельствует аналитика OLX Недвижимость.

“Спрос на посуточную аренду домов в предновогоднее время в 2020-м значительно выше, чем год назад, впрочем, увеличился также интерес и к квартирам. И хотя в связи с потенциальным локдауном большинство будет встречать 2021 в своих городах, украинцы все равно ищут возможность отпраздновать Новый год, арендовав жилье с семьей или друзьями”, – говорится в сообщении.

Средняя стоимость посуточной аренды квартир:

за год цены не изменились – обычно в ноябре за жилье просили 500 грн;

однако в некоторых областных центрах цены все же увеличились: на 10% в Тернополе, 7% – в Ровно, 5% – в Ивано-Франковске;

в Одессе и Полтаве арендовать жилье перед Новым годом стало дешевле – на 9%, а в Ужгороде – на 14%.

Что со спросом:

спрос на посуточную аренду квартир в областных центрах тоже преимущественно вырос. Больше всего это заметно в Тернополе – 13%, Черкассах – 12% и Черновцах – более 10%. Немного меньше стали интересоваться апартаментами в 6 городах: во Львове и Чернигове – минус 5%, Киеве и Ужгороде – минус 3% и 4% соответственно, Ивано-Франковске и Харькове – минус 2%;

количество домов для посуточной аренды тоже возросло – на 25%. Увеличился и спрос – украинцы откликаются на предложения на 24% активнее по сравнению с ноябрем 2019, в то время как для квартир этот показатель составил +3%. Каждым объявлением об аренде дома интересовались 21 человек, а о квартирах – 11, здесь изменений за год не произошло;

спрос на дома в крупных городах вырос намного больше, чем на квартиры. Так, в Одессе, где объявлений не прибавилось, откликались на них на 35% активнее. А во Львове и Харькове, где предложений стало даже меньше, спрос вырос на 17% и 14% соответственно. В столице интерес к домам увеличился на 30%, а в Днепре – на 51%.

Где дешевле всего встречать Новый год:

самые бюджетные квартиры в этом году предлагают в Сумах – 350 грн/сутки;

в Чернигове и Кропивницком – 400 грн;

в Ивано-Франковске снять квартиру можно за 430 грн.

Арендовать дом в среднем стоит 1500 грн. Если сравнивать цены с прошлым годом, в некоторых крупных городах Украины произошли значительные изменения в ценах на посуточную аренду: так, во Львове забронировать дом в ноябре 2019 г. было в 2,5 раза дешевле, сейчас это в среднем 3000 грн в сутки.

В Днепре стоимость аренды была меньше в 1,5 раза – с 2000 она подросла до 3000 грн. Столичные коттеджи подорожали на 11% – 5000 грн в день, одесские – на 8% (2700 грн в день). В Харькове снять дом в этом году стало, наоборот, немного дешевле – на 7%, теперь просят в среднем 2800 грн.



Инфографика: OLX

Справка Finance.ua:

По данным сайта Dom.Ria, эксперты по недвижимости констатируют сильное падение спроса в этом году на посуточную аренду из-за карантина.

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