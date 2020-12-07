Надежда есть: перспективы мировой экономики

Благодаря разработке вакцин против COVID-19 перспективы мировой экономики теперь выглядят лучше, чем ожидалось ранее. По прогнозам международной Организации экономического сотрудничества и развития ожидается падение мировой экономики на 4,2% вместо ранее прогнозируемых 6%.

Кроме того, согласно прогнозу ОЭСР, в следующем 2021 году мировая экономика вырастет на 4,2%, а в 2022 году – на 3,7%. Об этом сообщает британское издание Sky News.

Главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун отметил, что наихудшего удалось избежать. Большинство компаний выжили, хотя большое количество из них финансово ослабло.

Впервые с начала пандемии есть надежда на светлое будущее. Прогресс в области вакцин и лечения коронавируса поднял ожидания, а неопределенность отступила, – сказал он.

По словам экономиста, именно благодаря беспрецедентным действиям правительств и центральных банков глобальная активность быстро восстановилась во многих секторах, хотя предоставление некоторых видов услуг еще остается ограниченным из-за необходимости соблюдения социальной дистанции.

ОЭСР также призвала правительства стран не прекращать экономическую поддержку бизнеса.