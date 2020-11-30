О принадлежности любого земельного участка в Украине можно узнать бесплатно

С недавних пор информация о владельцах и пользователях земельных участков по всей территории Украины стала открытой. То есть проверить, кто является собственником земельного участка, могут не только нотариусы, правоохранительные, регистрационные и другие органы, а любой гражданин.
Об этом пишет Дорожный адвокат.
“Любой гражданин может самостоятельно и бесплатно проверить, кто является владельцем любого участка на территории Украины. Для этого не нужно каких-то специальных разрешений. Имейте в виду, что таким методом могут проверить и Ваш земельный участок”, – говорится в сообщении.
Для получения информации о владельце земли нужно знать кадастровый номер. Если такой номер не известен, его можно найти на «Кадастровой карте».
Как пользоваться картой:
После этого нужно зайти на специальный электронный ресурс «Сведения государственного земельного кадастра». Для начала работы необходимо пройти идентификацию с помощью электронной цифровой подписи или BankID.
Далее в разделе «Информация о правах» нужно ввести кадастровый номер земельного участка. Система выдаст информацию о владельце участка, его размере, дате возникновения права собственности, об органе, который зарегистрировал право собственности и т.д.
Также получить информацию о владельце земельного участка можно непосредственно на кадастровой карте. Для этого нужно кликнуть на раздел «Информация о праве собственности и вещных правах».
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