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Частые ошибки при езде на механической коробке передач

Частые ошибки при езде на механической коробке передач

Эксперты перечислили самые частые ошибки водителей при езде на авто с “механикой”.

МКПП всегда считалась более надежной трансмиссией, чем АКПП, однако даже такую ​​коробку передач можно “убить” неправильной эксплуатацией. Первая ошибка – агрессивный стиль езды, который МКПП не приветствует вместе с частыми рывками с места на высоких оборотах.

Также не рекомендуется усиленно дергать рычаг, если авто застряло в грязи или снегу. И вообще, привычка постоянно держать руку на рычаге КП приводит к разбалтыванию тяги кулисы.

Еще одной ошибкой эксперты назвали езду на частично выжатой педали сцепления или постоянное выжимание сцепления в случае долгих остановок. Не нужно допускать перехода с первой на заднюю передачу, когда автомобиль еще полностью не остановился.

По материалам MMR
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