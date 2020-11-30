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Украина обновила список стран "красной зоны"

Украина обновила список стран "красной зоны"

МОЗ обновило список стран “красной” и “зеленой” зон. В “красной зоне” остались 36 стран.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В “красной зоне” остаются Соединенные Штаты, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

По состоянию на 4 декабря в “красном списке” Украины находятся 36 стран, неделей ранее таких стран было 38.

В “красную зону” попала Болгария. При этом в “зеленой зоне” оказались Босния и Герцеговина, а также Франция.

Напомним, МИД сообщил, угрожает ли локдаун отдыху украинцев за рубежом. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине нецелесообразно. “Моя позиция как министра иностранных дел – закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за границей”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Правительство отменило карантин выходного дня. 2 декабря Кабинет министров отказался от карантина выходного дня: в выходные и в будни будут действовать ограничения “оранжевой” зоны на территории всей страны.
По материалам Finance.UA
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