Украина обновила список стран "красной зоны"

МОЗ обновило список стран “красной” и “зеленой” зон. В “красной зоне” остались 36 стран.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В “красной зоне” остаются Соединенные Штаты, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

По состоянию на 4 декабря в “красном списке” Украины находятся 36 стран, неделей ранее таких стран было 38.

В “красную зону” попала Болгария. При этом в “зеленой зоне” оказались Босния и Герцеговина, а также Франция.

Напомним, МИД сообщил, угрожает ли локдаун отдыху украинцев за рубежом. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине нецелесообразно. “Моя позиция как министра иностранных дел – закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за границей”, – сказал он.

Справка Finance.ua: