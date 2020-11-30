Украина обновила список стран "красной зоны"

МОЗ обновило список стран “красной” и “зеленой” зон. В “красной зоне” остались 36 стран.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В “красной зоне” остаются Соединенные Штаты, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.
По состоянию на 4 декабря в “красном списке” Украины находятся 36 стран, неделей ранее таких стран было 38.
В “красную зону” попала Болгария. При этом в “зеленой зоне” оказались Босния и Герцеговина, а также Франция.
Напомним, МИД сообщил, угрожает ли локдаун отдыху украинцев за рубежом. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине нецелесообразно. “Моя позиция как министра иностранных дел – закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за границей”, – сказал он.
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