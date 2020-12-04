Как перерегистрировать резервный РРО

Налоговики рассказали, что делать, если нужно перерегистрировать резервный регистратор расчетных операций (далее – РРО) с целью его хранения и/или использования во вновь созданной хозяйственной единице.
Порядок действий:
После получения документов в контролирующем органе не позднее чем через два рабочих дня со дня подачи регистрационного заявления, проводят перерегистрацию РРО: вносятся изменения в данные информационно-телекоммуникационной системы ГНС, размещаются в Е-кабинете в электронной форме. В это же время выдается новое регистрационное удостоверение субъекту хозяйствования.
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В регистрационном удостоверении, сформированном на основании данных Регистрационного заявления, указывается название и адрес вновь созданного подразделения и других хозяйственных единиц (если они указаны в Регистрационном заявлении), где будет храниться и/или использоваться резервный РРО.
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