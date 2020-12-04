Как перерегистрировать резервный РРО

Налоговики рассказали, что делать, если нужно перерегистрировать резервный регистратор расчетных операций (далее – РРО) с целью его хранения и/или использования во вновь созданной хозяйственной единице.

Порядок действий:

субъекту хозяйствования следует подать сообщение об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые ведется деятельность по ф. №20- ОПП , которое содержит информацию об этой хозяйственной единице, в частности, ее название и адрес местонахождения;

заявление о регистрации регистраторов расчетных операций (ф. №1- РРО ) с отметкой «Перерегистрация» оформляется и подается в контролирующий орган в том же порядке, что и заявление о регистрации РРО ;

на основании проставленной соответствующей отметки в поле «Резервный» Регистрационного заявления, производится перерегистрация резервного РРО .

После получения документов в контролирующем органе не позднее чем через два рабочих дня со дня подачи регистрационного заявления, проводят перерегистрацию РРО: вносятся изменения в данные информационно-телекоммуникационной системы ГНС, размещаются в Е-кабинете в электронной форме. В это же время выдается новое регистрационное удостоверение субъекту хозяйствования.

Читайте также: ПРРО: с чего начать?

В регистрационном удостоверении, сформированном на основании данных Регистрационного заявления, указывается название и адрес вновь созданного подразделения и других хозяйственных единиц (если они указаны в Регистрационном заявлении), где будет храниться и/или использоваться резервный РРО.

Справка Finance.ua:

Finance.ua решил спросить мнение читателей относительно того, поддерживают ли они обязательное введение РРО . Результаты нашего опроса – по ссылке.