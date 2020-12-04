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Как перерегистрировать резервный РРО

Как перерегистрировать резервный РРО

Налоговики рассказали, что делать, если нужно перерегистрировать резервный регистратор расчетных операций (далее – РРО) с целью его хранения и/или использования во вновь созданной хозяйственной единице.

Порядок действий:

  • субъекту хозяйствования следует подать сообщение об объектах налогообложения или объектах, связанных с налогообложением или через которые ведется деятельность по ф. №20-ОПП, которое содержит информацию об этой хозяйственной единице, в частности, ее название и адрес местонахождения;
  • заявление о регистрации регистраторов расчетных операций (ф. №1-РРО) с отметкой «Перерегистрация» оформляется и подается в контролирующий орган в том же порядке, что и заявление о регистрации РРО;
  • на основании проставленной соответствующей отметки в поле «Резервный» Регистрационного заявления, производится перерегистрация резервного РРО.

После получения документов в контролирующем органе не позднее чем через два рабочих дня со дня подачи регистрационного заявления, проводят перерегистрацию РРО: вносятся изменения в данные информационно-телекоммуникационной системы ГНС, размещаются в Е-кабинете в электронной форме. В это же время выдается новое регистрационное удостоверение субъекту хозяйствования.

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В регистрационном удостоверении, сформированном на основании данных Регистрационного заявления, указывается название и адрес вновь созданного подразделения и других хозяйственных единиц (если они указаны в Регистрационном заявлении), где будет храниться и/или использоваться резервный РРО.

Справка Finance.ua:

  • Finance.ua решил спросить мнение читателей относительно того, поддерживают ли они обязательное введение РРО. Результаты нашего опроса – по ссылке.
  • Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Гетманцев развеял 14 утверждений о регистраторах расчетных операций (PPO), которые, по его словам, являются мифами
По материалам Finance.UA
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