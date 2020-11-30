Как правильно выбрать поставщика газа

Процедура смены поставщика газа в Украину упростилась в разы.
Однако, не все идеально, рассказала в комментарии Gazeta.ua координатор энергопрограмм гражданской сети “Опора” Татьяна Бойко.
“Газсбыты публикуют ЕІС-коды таким образом, что их почти не реально прочитать – вертикально по линии разрыва. Потребителям, которые сменили поставщика, стали приходить счета от прежнего с “температурными коэффициентами” с 2015 года. Потом выяснилось, что указанные суммы носят рекомендательный характер”, – говорит Татьяна Бойко.
По ее словам, на рынке газа сейчас работают более 50 поставщиков.
“Самый низкий тариф декабря – 5,95 грн за кубометр, предлагает компания Megawatt. В общем, цены поставщиков колеблются от 5,95 грн до 9,05 грн за кубометр. Одни из самых высоких в декабре – у ряда региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах. Их предложения колеблются от 8,81 до 8,96 грн за кубометр. Но самую высокую цену в декабре – 9,05 грн за кубометр – обнародовала ООО “Львовэнергосбыт”, – объясняет координатор.
Прежде чем выбрать поставщика, эксперт советует проверить историю компании.
“Я бы рекомендовала обращать внимание и на цену, и на историю компании. Как минимум, стоит через интернет проверить информацию о ней, почитать отзывы. Годовой тариф будет выгоден потребителям, использующим природный газ для отопления дома”, – добавила Бойко.
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