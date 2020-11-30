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Как правильно выбрать поставщика газа

Как правильно выбрать поставщика газа

Процедура смены поставщика газа в Украину упростилась в разы.

Однако, не все идеально, рассказала в комментарии Gazeta.ua координатор энергопрограмм гражданской сети “Опора” Татьяна Бойко.

“Газсбыты публикуют ЕІС-коды таким образом, что их почти не реально прочитать – вертикально по линии разрыва. Потребителям, которые сменили поставщика, стали приходить счета от прежнего с “температурными коэффициентами” с 2015 года. Потом выяснилось, что указанные суммы носят рекомендательный характер”, – говорит Татьяна Бойко.

По ее словам, на рынке газа сейчас работают более 50 поставщиков.

“Самый низкий тариф декабря – 5,95 грн за кубометр, предлагает компания Megawatt. В общем, цены поставщиков колеблются от 5,95 грн до 9,05 грн за кубометр. Одни из самых высоких в декабре – у ряда региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах. Их предложения колеблются от 8,81 до 8,96 грн за кубометр. Но самую высокую цену в декабре – 9,05 грн за кубометр – обнародовала ООО “Львовэнергосбыт”, – объясняет координатор.

Прежде чем выбрать поставщика, эксперт советует проверить историю компании.

“Я бы рекомендовала обращать внимание и на цену, и на историю компании. Как минимум, стоит через интернет проверить информацию о ней, почитать отзывы. Годовой тариф будет выгоден потребителям, использующим природный газ для отопления дома”, – добавила Бойко.

Справка Finance, ua:

  • Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение с 1 января 2021-го тарифов на распределение природного газа (так называемая абонплата). В среднем цены возрастут на 80%.
  • По данным статистического ведомства ЕС, выраженные в евро средние цены на газ для домашних хозяйств в первой половине 2020 г. были самыми низкими в Латвии, Венгрии и Румынии (3,2 евро за 100 кВт-ч) и Литве (3,6 евро), а самыми высокими – в Нидерландах (10,0 евро), Швеции (9,8 евро), Франции (7,9 евро) и Дании (7,5 евро).
  • Миллионы украинцев могут лишиться доступа к газу с 1 января из-за отсутствия счетчиков.

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По материалам Газета по-Украински
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