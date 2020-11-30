Украина получит €70 млн на энергоэффективность

Германия выделит 70 миллионов евро Украине на ряд реформ, в частности, для повышения энергоэффективности, устойчивого экономического развития и децентрализации в Украине.
Об этом сообщает Посольство Германии в Украине в четверг, 3 декабря.
К такому итогу пришли накануне немецко-украинские межправительственные переговоры по вопросам политики развития под руководством парламентского статс-секретаря в Федеральном министерстве экономического сотрудничества и развития Марии Флаксбарт и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.
Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее движении путем реформ. В то же время эти обязательства связаны с ожиданием, что процесс реформ в Украине будет продолжаться, решили делегации.
“К сожалению, постоянные результаты будут заметны лишь через месяцы или годы – в отличие от требований бурной политической современности. Тем более, хочу вас заверить, что Германия как партнер по вопросам реформ имеет большую выдержку, и мы и дальше будем на вашей стороне”, – заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
Германия среди прочего поддержит Украину в процессе децентрализации, реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в области торговли, а также принятия мер энергоэффективности.
Также было высказано обещание новой поддержки регионам на востоке Украины, страдающим от конфликта. В 2020 году для преодоления последствий пандемии в рамках сотрудничества для развития Германия выделила 14,35 миллиона евро. За эти средства было профинансировано приобретение защитных масок и средств защиты, а малым и средним предприятиям, которые пострадали от пандемии COVID-19, была оказана поддержка выгодными кредитами.
“Новые обязательства по ассигнованиям, которые были предоставлены на нынешних межправительственных переговорах, являются частью общей суммы в размере 1,8 миллиарда евро, которой Германия оказывает поддержку Украине с 2014 года”, – сказано в сообщении.
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