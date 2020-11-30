Поддерживают ли украинцы введение обязательного РРО для предпринимателей (опрос)

Законы 128-IX и 129-IX, которые были приняты ВРУ и подписаны Президентом в конце прошлого года с целью детенизации сферы торговли, наделали немало шума в обществе. Согласно документам, с 1 января 2021 года должен был начаться второй этап детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.
Что это значит: в частности, РРО или ПРОО должны были стать обязательными для плательщиков единого налога II-IV групп “рисковых” сфер. Речь идет о торговле ювелирными изделиями, текстильными товарами, б/у товарами в магазинах, автозапчастями и предоставление услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами. То есть с 1 января 2021 года РРО должны были стать обязательными для некоторых групп ФЛП, объем дохода которых в течение календарного года превышает 1 млн гривен.
Что было дальше? 3 ноября 2020 года более 1000 ФЛП вышли на митинг под Верховной Радой. Акция протеста проходила под лозунгом “Детенизация – это цивилизация!”. Представители малого бизнеса требовали от нардепов предотвратить принятие двух законопроектов о возврате всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО). Позже такой же митинг состоялся 1 декабря: протестующие снова вышли к ВР, чтобы выступить за отсрочку введения РРО для ФЛП.
Шаги правительства и президента. В конце ноября президент Владимир Зеленский подал в ВР законопроект, которым предлагалась отсрочка введения РРО до 1 января 2022 года. В пояснительной записке говорится, что такая необходимость возникла из-за введения карантина для борьбы с COVID-19. 1 декабря этот законопроект был принят нардепами.
“Более 3 недель мы наблюдаем людей возле парламента. Мы можем соглашаться с ними, мы можем спорить, но это те люди, которые сейчас стоят под зданием ВР в то время, когда они теряют прибыли. Потому что пока они здесь – большинство их бизнесов не работает. И это наша обязанность проголосовать изменения, которые частично могут исправить ситуацию”, – прокомментировал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
А что говорит народ? Finance.ua решил спросить мнение читателей относительно того, поддерживают ли они обязательное введение РРО:
Пишите в комментариях ваше мнение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кому добавили больше всех пенсииВчера, 13:00 - 182841 22
Тариф на холодную воду и водоотвод предлагают повыситьВчера, 14:00 - 14723 13
Платить будем больше: какие счета за свет будут с 2021 года4 ч. назад - 1820 7
Почему деньги из "коронавирусного" фонда тратят на дороги - объяснение ШмыгаляВчера, 21:30 - 1076 6
Шмыгаль назвал количество украинцев, которые смогут получить обещанные Зеленским 8 тысяч в случае локдаунаВчера, 16:05 - 1529 5
Тариф на холодную воду и водоотвод предлагают повыситьВчера, 14:00 - 14723 13
Названа средняя стоимость 1 га сельхозземель после запуска рынкаВчера, 21:00 - 14067
Когда украинцам сообщат о локдаунеВчера, 15:35 - 2508 1
Рада в первом чтении поддержала легализацию виртуальных валютВчера, 15:00 - 1913
Платить будем больше: какие счета за свет будут с 2021 года4 ч. назад - 1820 7
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 1383 2
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2867 5
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 840
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1665 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1353 11