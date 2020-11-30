Поддерживают ли украинцы введение обязательного РРО для предпринимателей (опрос)

Законы 128-IX и 129-IX, которые были приняты ВРУ и подписаны Президентом в конце прошлого года с целью детенизации сферы торговли, наделали немало шума в обществе. Согласно документам, с 1 января 2021 года должен был начаться второй этап детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Что это значит: в частности, РРО или ПРОО должны были стать обязательными для плательщиков единого налога II-IV групп “рисковых” сфер. Речь идет о торговле ювелирными изделиями, текстильными товарами, б/у товарами в магазинах, автозапчастями и предоставление услуг гостиницами, ресторанами и турагентствами. То есть с 1 января 2021 года РРО должны были стать обязательными для некоторых групп ФЛП, объем дохода которых в течение календарного года превышает 1 млн гривен.

Что было дальше? 3 ноября 2020 года более 1000 ФЛП вышли на митинг под Верховной Радой. Акция протеста проходила под лозунгом “Детенизация – это цивилизация!”. Представители малого бизнеса требовали от нардепов предотвратить принятие двух законопроектов о возврате всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО). Позже такой же митинг состоялся 1 декабря: протестующие снова вышли к ВР, чтобы выступить за отсрочку введения РРО для ФЛП.

Шаги правительства и президента. В конце ноября президент Владимир Зеленский подал в ВР законопроект, которым предлагалась отсрочка введения РРО до 1 января 2022 года. В пояснительной записке говорится, что такая необходимость возникла из-за введения карантина для борьбы с COVID-19. 1 декабря этот законопроект был принят нардепами.

“Более 3 недель мы наблюдаем людей возле парламента. Мы можем соглашаться с ними, мы можем спорить, но это те люди, которые сейчас стоят под зданием ВР в то время, когда они теряют прибыли. Потому что пока они здесь – большинство их бизнесов не работает. И это наша обязанность проголосовать изменения, которые частично могут исправить ситуацию”, – прокомментировал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

А что говорит народ? Finance.ua решил спросить мнение читателей относительно того, поддерживают ли они обязательное введение РРО:

результаты опроса показали, что 43% респондентов считают это необходимостью, благодаря которой состоится детенизация расчетов;

остальные 57% воспринимают такой шаг власти как усиление давления на бизнес.

Пишите в комментариях ваше мнение.