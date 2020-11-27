Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 18 млрд гривен (инфографика)

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 416,9 млрд гривен, расходы – 435,3 млрд гривен. Дефицит средств фонда достиг 18,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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В общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 165,9 млрд гривен.

Собственные средства составили 251,0 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 19,5 млрд гривен.

Напомним, что в соответствии с Законом о государственном бюджете Украины на 2020 год с 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты: минимальная пенсия, алименты, максимальная помощь по безработице.

С декабря у нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии. Произошло это в связи с плановым ростом соцстандартов. Минимальная пенсия повысилась до 1769 грн (+57 грн), или на 8% (с 1638 грн до 1769 грн) за год. Но кроме повышения минимальных пенсий, увеличились пенсии и другим категориям пенсионеров.