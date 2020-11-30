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До 2025 года Испания инвестирует 4,3 млрд евро в свою сеть 5G

До 2025 года Испания инвестирует 4,3 млрд евро в свою сеть 5G

До 2025 года Испания инвестирует 4,3 млрд евро во внедрение телекоммуникационных технологий 5G следующего поколения и расширение зоны покрытия.

Как сообщает Reuters, в бюджете на следующий год, который парламент, как ожидается, примет в ближайшие недели, уже предусмотрено 883 млн евро, что включает инвестиции для распространения широкополосной связи на сельские районы.

«Цель заключается в том, чтобы все, независимо от того, где они живут, могли воспользоваться преимуществами этого прогресса в области подключения в рамках плана, который особенно важен для сельских районов Испании», – заявила официальный представитель правительства Мария Хесус Монтеро.

Она добавила, что Испания ожидает, что до 2025 года компании вложат около 24 млрд евро в технологии 5G в стране.

На прошлой неделе глава испанского бизнеса Telefonica заявил, что запуск сети 5G в Испании потребует инвестиций в инфраструктуру в размере $6 млрд.

По материалам Mind
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