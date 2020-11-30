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Стало известно, когда Илон Маск отправит первого человека на Марс

Стало известно, когда Илон Маск отправит первого человека на Марс

Генеральный директор SpaceX уверен, что компания высадит первых людей на Марс к 2026 году. Если точнее, через 4-6 лет.

Несмотря на это Маск сообщил, что существует огромное количество рисков, связанных с этим событием. Бизнесмен заявляет, что воплотить план в реальность поможет ракета Starship, которая еще находится в разработке.

Космический транспорт будет производиться из нержавеющей стали и сможет вмещать в себе до 100 человек одновременно. Starship будет ракетой многоразового использования. Она станет альтернативой коммерческого самолета. Стоит такое удовольствие дорого, но полет будет проходить относительно быстро. Ранее Илон Маск рассказывал, как будут жить первые колонисты на Марсе. По его словам, первым жителям Марса, скорее всего, придется не отходить далеко от баз, чтобы выжить.

С помощью тысячи космических кораблей Starship — 100 из которых должны будут перевозить 100 тонн груза каждые два года — можно создать “устойчивый марсианское город”. По словам гендиректор SpaceX, терраформировать (изменить климатические условия планеты) Марс пока не удастся. Поэтому атмосфера планеты еще долго будет недоступной для свободной жизни людей.

По материалам Комментарии
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