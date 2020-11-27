0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0

С сентября 2021 года Великобритания запретит использовать 5G-оборудование Huawei

С сентября 2021 года Великобритания запретит использовать 5G-оборудование Huawei

Правительство Великобритании запрещает установку нового оборудования Huawei для связи 5G, начиная с сентября 2021 года. Данное решение является частью инициативы по поэтапному отказу от технологий китайской компании к 2027 году.

Данное решение властей Великобритании означает, что любые телекоммуникационные компании, у которых есть запасы оборудования Huawei, теперь не смогут использовать его для долгосрочного развертывания сетей связи 5G. По данным Financial Times, некоторые компании с лета запасаются таким оборудованием. Вместе с тем, компаниям по-прежнему будет разрешено обслуживать старое оборудование Huawei после сентября 2021 года.

На этой неделе в Парламенте Великобритании будет обсуждаться новый законопроект, который на законодательном уровне введёт запрет на использование оборудования Huawei и установит соответствующие правила. Согласно Закону о безопасности телекоммуникаций, телекоммуникационные компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от оборота или £100 тыс. в день, если они не соблюдают новые стандарты безопасности.

В то время как конкуренты в лице Ericsson и Nokia уже заключили несколько контрактов на замену оборудования Huawei, правительство обещает инвестировать £250 млн, чтобы стимулировать рост более мелких игроков в отрасли. Эта инициатива направлена на то, чтобы снизить негативное воздействие из-за отказа от оборудования Huawei в сетях 5G. Она будет включать создание новой национальной лаборатории телекоммуникаций, а также инвестиции в новые технологии открытой радиосвязи.

Huawei пока никак не прокомментировала данную ситуацию. Ранее компания постоянно отрицала угрозу национальной безопасности. Вице-президент компании Виктор Чжан заявил, что решение Великобритании запретить использование своего оборудования в сетях страны «политически мотивировано, а не основано на справедливой оценке рисков».

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.