С сентября 2021 года Великобритания запретит использовать 5G-оборудование Huawei

Правительство Великобритании запрещает установку нового оборудования Huawei для связи 5G, начиная с сентября 2021 года. Данное решение является частью инициативы по поэтапному отказу от технологий китайской компании к 2027 году.
Данное решение властей Великобритании означает, что любые телекоммуникационные компании, у которых есть запасы оборудования Huawei, теперь не смогут использовать его для долгосрочного развертывания сетей связи 5G. По данным Financial Times, некоторые компании с лета запасаются таким оборудованием. Вместе с тем, компаниям по-прежнему будет разрешено обслуживать старое оборудование Huawei после сентября 2021 года.
На этой неделе в Парламенте Великобритании будет обсуждаться новый законопроект, который на законодательном уровне введёт запрет на использование оборудования Huawei и установит соответствующие правила. Согласно Закону о безопасности телекоммуникаций, телекоммуникационные компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от оборота или £100 тыс. в день, если они не соблюдают новые стандарты безопасности.
В то время как конкуренты в лице Ericsson и Nokia уже заключили несколько контрактов на замену оборудования Huawei, правительство обещает инвестировать £250 млн, чтобы стимулировать рост более мелких игроков в отрасли. Эта инициатива направлена на то, чтобы снизить негативное воздействие из-за отказа от оборудования Huawei в сетях 5G. Она будет включать создание новой национальной лаборатории телекоммуникаций, а также инвестиции в новые технологии открытой радиосвязи.
Huawei пока никак не прокомментировала данную ситуацию. Ранее компания постоянно отрицала угрозу национальной безопасности. Вице-президент компании Виктор Чжан заявил, что решение Великобритании запретить использование своего оборудования в сетях страны «политически мотивировано, а не основано на справедливой оценке рисков».
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