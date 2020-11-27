ПРРО: с чего начать?

С 1 августа 2020 года субъекты хозяйствования имеют возможность самостоятельно выбирать регистратор расчетных операций для использования в предпринимательской деятельности: аппаратный или программный регистратор расчетных операций.

Об этом сообщает ГУ ГНС в Киевской области.

Программный регистратор расчетных операций – это программа, которая устанавливается на любой гаджет по выбору субъекта хозяйственной деятельности – планшет, смартфон, компьютер, прочее, – и выполняет функции классического РРО. Программное решение ГНС предоставляется бесплатно и загружается просто с сайта налоговой службы.

Что необходимо сделать для работы с ПРРО:

Получить квалифицированную электронную подпись ( КЭП ).

Обратите внимание: квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг информационно-справочного департамента ГНС КЭП предоставляется в течение 2 минут, а срок ее действия – 2 года.

Установить на планшет, смартфон или ПК специальное приложение.

Обратите внимание: бесплатное программное обеспечение от ГНС можно установить по ссылке.

Зарегистрировать кассу и кассиров.

Ввести в ПРРО товары (осуществляется ввод и настройка номенклатуры путем сканирования, внесения и импорта данных).

Создавайте чеки – открывайте смену и начинайте работать.

Информационная поддержка размещена по ссылке.

Где могут получить информацию о наличии/отсутствии налогового долга граждане.

Главное управление ГНС в Киевской области сообщает, что граждане, которые не являются субъектами хозяйствования, могут получить информацию о наличии (отсутствии) налогового долга, использовав Электронный кабинет, вход в который осуществляется по адресу: https://cabinet.tax.gov.ua, а также через официальный web-портал ГНС.

В личной части Электронного кабинета в режиме «состояние расчетов с бюджетом» пользователь электронного кабинета имеет доступ к своим лицевым счетам по уплате налогов, сборов и других платежей (данные интегрированной карточки плательщика). При этом красным цветом обозначены суммы задолженности перед бюджетом.

Вход в личную часть (личный кабинет) электронного кабинета осуществляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг или через интегрированную систему электронной идентификации – id.gov.ua (MobileID и BankID).

В случае возникновения у налогоплательщика налогового долга, контролирующий орган присылает (вручает) ему налоговое требование в порядке, определенном для отправки (вручения) налогового уведомления-решения. Налоговое требование может направляться (вручаться) контролирующим органом по месту учета налогоплательщика, в котором учитывается налоговый долг плательщика налогов.

Налоговое требование не направляется (не вручается), если общая сумма налогового долга налогоплательщика не превышает шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть 1020,0 грн. А в случае увеличения общей суммы налогового долга до размера, превышающего шестьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан, контролирующий орган направляет (вручает) налоговое требование такому налогоплательщику.

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