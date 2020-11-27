Сэкономили: на медицину в госбюджете заложили 159 вместо 296 млрд грн, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился из-за того, что в госбюджет на 2021 год заложили значительно меньше средств на медицину, чем нужно: 159 млрд грн вместо 296 млрд гривен.
Именно поэтому чиновник не поддержал проект бюджета. Свою позицию глава Министерства здравоохранения озвучил во время брифинга 1 декабря.
“Я сейчас бьюсь за те цифры, которые должны быть. Я считаю, что Украина наконец должна вылезти уже из этого болота, когда мы смотрим в интернете, в каком состоянии находятся наши больницы, когда врачи получают самую низкую в стране зарплату. Мы настаиваем на тех цифрах, которые мы рассчитали в своем бюджетном запросе. Мы рассчитали, что нам нужно 296 миллиардов гривен на финансирование медицины. Это та сумма, которая необходима, чтобы нас действительно лечили”, – сказал Степанов.
Он подчеркнул, что не отдал свой голос за документ во время заседания Кабмина, поскольку упомянутая сумма в 159 млрд грн вообще его не устраивает.
“Это не вопрос роскоши – это вопрос нашей жизни. Я буду бороться и очень рассчитываю на наших народных депутатов во время принятия. Мы готовы доказать каждую гривну, которую заложили в бюджет”, – подытожил министр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пособие по безработице получают 20 тысяч киевлянВчера, 16:45 - 570 13
ФЛП, не оплатившие 8 тысяч грн налогов, не имеют права на "коронавирусное" пособие - Третьякова6 ч. назад - 1457 9
Гороховский озвучил возможную стоимость продажи проекта monobankВчера, 14:16 - 7586 5
ВР приняла закон об отсрочке использования кассовых аппаратов ФЛП3 ч. назад - 825 4
Кабмин определился с окончательными датами введения локдауна - СМИВчера, 17:30 - 5032 4
С 1 декабря украинцы могут ходить в банки без бумажных паспортов и ID-карт7 ч. назад - 58006 2
Кабмин определился с окончательными датами введения локдауна - СМИВчера, 17:30 - 5032 4
В Украине повысят абонплату на газ: сколько будем платить - СМИ8 ч. назад - 1738 1
Повышение тарифов на электроэнергию для населения давно назрело - аналитик Dragon CapitalВчера, 20:41 - 1566 2
ФЛП, не оплатившие 8 тысяч грн налогов, не имеют права на "коронавирусное" пособие - Третьякова6 ч. назад - 1457 9
Ученый подсчитал стоимость планеты ЗемляВчера, 12:55 - 656 2
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2565 5
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 653
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1482 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1179 11