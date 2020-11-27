Сэкономили: на медицину в госбюджете заложили 159 вместо 296 млрд грн, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился из-за того, что в госбюджет на 2021 год заложили значительно меньше средств на медицину, чем нужно: 159 млрд грн вместо 296 млрд гривен.

Именно поэтому чиновник не поддержал проект бюджета. Свою позицию глава Министерства здравоохранения озвучил во время брифинга 1 декабря.

“Я сейчас бьюсь за те цифры, которые должны быть. Я считаю, что Украина наконец должна вылезти уже из этого болота, когда мы смотрим в интернете, в каком состоянии находятся наши больницы, когда врачи получают самую низкую в стране зарплату. Мы настаиваем на тех цифрах, которые мы рассчитали в своем бюджетном запросе. Мы рассчитали, что нам нужно 296 миллиардов гривен на финансирование медицины. Это та сумма, которая необходима, чтобы нас действительно лечили”, – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что не отдал свой голос за документ во время заседания Кабмина, поскольку упомянутая сумма в 159 млрд грн вообще его не устраивает.

“Это не вопрос роскоши – это вопрос нашей жизни. Я буду бороться и очень рассчитываю на наших народных депутатов во время принятия. Мы готовы доказать каждую гривну, которую заложили в бюджет”, – подытожил министр.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 декабря в Украине впервые за пять дней заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом превысила 50%. По состоянию на 1 декабря введено 56 789 таких коек.