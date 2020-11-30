Более 1 млрд человек будут жить в зоне действия сетей 5G до конца 2020 года

К концу 2020 года покрытием 5G будет охвачен 1 млрд человек — 15% мирового населения. Операторы будут активно строить 5G-сети, и в 2026 году в зоне их действия будут жить 60% мирового населения — 3,5 млрд человек.

В эксплуатацию сейчас запущены 106 коммерческих 5G-сетей, и к концу 2020 года в мире будет 220 млн 5G-подключений. Это значительно больше предыдущих прогнозов, поскольку ранее спрос оценивался скромнее — 150 млн подключений к концу текущего года.

Основной рост подключений приходится на Китай, где на 5G приходится 11% в сотовых сетях. В этой стране спрос диктуется политикой регулятора, конкуренцией между несколькими операторами и наличием в продаже различных моделей доступных 5G-смартфонов.

Второе место сейчас занимает Северная Америка с долей 5G-подключений в 4%. Именно Северной Америке будет принадлежать лидерство по уровню проникновения в ближайшие годы — в 2026 году эти услуги будут доступны 80% жителей региона. В Европе 5G-технологии составляют всего 1% всех подключений в мобильных сетях региона. Это связано с тем, что в течение 2020 года сразу несколько стран перенесли аукционы и не выделили операторам частоты, необходимые для развертывания сетей.

“В этом году было много сделано для развития цифровых услуг. Пандемия показала жизненную необходимость подключения к сети и выступила катализатором изменений, которые подробно описаны в новом выпуске отчета Ericsson Mobility Report, — говорит вице-президент компании Ericsson и глава направления сетей связи Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling). — Операторы продолжают строить 5G-сети, начинается новый этап развития 5G-технологий, что позволяет воспользоваться большинством преимуществ новых устройств и приложений. Сети мобильной связи – критически важная инфраструктура, которой мы пользуемся ежедневно, а технологии 5G будут способствовать будущему росту экономики».

Успех технологий 5G не ограничивается зоной покрытия и числом подключений. Важно, что технологии 5G станут основой для новых сценариев использования и приложений, которые уже начали развиваться.

С развитием сетей 5G получат распространение сценарии использования на основе критически важных подключений устройств интернета вещей (Critical IoT). Благодаря развитию сетей 5G и интернета вещей (IoT) пятого поколения появится множество новых услуг для людей и общества в целом, а рост сегмента технологических сетей 5G будет способствовать развитию бизнеса во всех секторах. Передача данных в гарантированный период времени необходима для работы приложений, предназначенных для управления устройствами на расстоянии, а также для развлекательных сервисов.

Возможности технологий 5G будут максимально использоватья в облачных играх. Любители игр становятся все более требовательными — для современных многопользовательских игр недостаточно только высокой скорости передачи данных, важным становится и время сетевой задержки. В будущем передача данных в сетях 5G в гарантированный отрезок времени с четкими параметрами задержки позволит создать новые игровые программы с технологиями дополненной и виртуальной реальности (AR / VR) и подключением к облаку.