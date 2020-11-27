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НБУ назвал периоды плановых выплат по внешнему долгу

НБУ назвал периоды плановых выплат по внешнему долгу

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 октября 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины НБУ.

Согласно плану, правительство, Национальный банк, предприятия и банки за IV квартал 2020 года должны выплатить 5,834 млрд долларов, из которых 72 млн долларов – долг Международному валютному фонду (МВФ).

Также в IV квартале необходимо выплатить 2,329 млрд грн нерезидентам – держателям украинских ОВГЗ.

По данным НБУ, в 2021 году правительство, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,451 млрддолларов, из которых 11,479 млрд долларов – основная сумма долга, 3,972 млрд долларов – проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года – 5,327 млрд долларов и на I квартал – 4,719 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • Украина прошла пиковые платежи по внешнему государственному долгу в этом году.
  • За январь-сентябрь 2020 года по внешним обязательствам с учетом процентных платежей правительством было уплачено более 5,5 млрд долл., из них 3,1 млрд долл. – в III квартале.

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По материалам РБК-Украина
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