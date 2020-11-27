НБУ назвал периоды плановых выплат по внешнему долгу

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 октября 2020 года.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины НБУ.
Согласно плану, правительство, Национальный банк, предприятия и банки за IV квартал 2020 года должны выплатить 5,834 млрд долларов, из которых 72 млн долларов – долг Международному валютному фонду (МВФ).
Также в IV квартале необходимо выплатить 2,329 млрд грн нерезидентам – держателям украинских ОВГЗ.
По данным НБУ, в 2021 году правительство, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,451 млрддолларов, из которых 11,479 млрд долларов – основная сумма долга, 3,972 млрд долларов – проценты.
Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года – 5,327 млрд долларов и на I квартал – 4,719 млрд долларов.
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