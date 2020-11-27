26,5% украинцев получают зарплаты «в конвертах»

Государственное учреждение “Институт экономики и прогнозирования НАН Украины” актуализировало данные по распространенности и масштабам неофициальных форм оплаты труда в государстве. Об этом сообщили в Комитете ВРУ по вопросам социальной политики.
Выяснено, что 26,5% экономически активного населения – а это более 4,7 млн человек – получают теневые доходы.
Объем неофициальных поступлений экономически активного населения составляет около 21,543 млн грн. При этом рассчитанная оценка является заниженной, поскольку не учитывает вклад лиц с “очень высоким доходом”.
В Комитете говорят, что теневая экономика сформировала две противоположные тенденции в обеспечении благосостояния населения:
Как с этим бороться? В ведомстве считают, что детенизация экономики может происходить и быть эффективной за счет, например, пересмотра налоговой политики, в частности, в части реформирования налогообложения доходов физических лиц, реализации политики поддержки малого и среднего бизнеса.
Напомним, по данным Госстата, зарплату «в конвертах» в Киеве получают чуть больше 13 процентов населения – фактически, каждый восьмой работник.
Штрафы для работодателей:
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