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26,5% украинцев получают зарплаты «в конвертах»

26,5% украинцев получают зарплаты «в конвертах»

Государственное учреждение “Институт экономики и прогнозирования НАН Украины” актуализировало данные по распространенности и масштабам неофициальных форм оплаты труда в государстве. Об этом сообщили в Комитете ВРУ по вопросам социальной политики.

Выяснено, что 26,5% экономически активного населения – а это более 4,7 млн человек – получают теневые доходы.

Объем неофициальных поступлений экономически активного населения составляет около 21,543 млн грн. При этом рассчитанная оценка является заниженной, поскольку не учитывает вклад лиц с “очень высоким доходом”.

В Комитете говорят, что теневая экономика сформировала две противоположные тенденции в обеспечении благосостояния населения:

  • с одной стороны значительная часть населения вследствие неформальной экономики получила источник выживания, который компенсирует недостатки функционирования легального сегмента экономики;
  • а с другой стороны, Государственный бюджет имеет дефицит получения значительной части налоговых ресурсов.

Как с этим бороться? В ведомстве считают, что детенизация экономики может происходить и быть эффективной за счет, например, пересмотра налоговой политики, в частности, в части реформирования налогообложения доходов физических лиц, реализации политики поддержки малого и среднего бизнеса.

Напомним, по данным Госстата, зарплату «в конвертах» в Киеве получают чуть больше 13 процентов населения – фактически, каждый восьмой работник.

Справка Finance.ua:

Штрафы для работодателей:

  • согласно ст. 265 Кодекса законов о труде Украины, работодатели, которые используют наемный труд, в случае фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта) несут ответственность в виде штрафа в десятикратном размере минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника (50 тыс. грн.);
  • согласно ст. 41 Кодекса об административных правонарушениях, фактический допуск к работе работника без оформления трудового договора (контракта) влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятия от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан – от 8500 грн до 17000 грн.
По материалам Finance.UA
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