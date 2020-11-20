Сколько денег украинцы готовы потратить во время "Черной пятницы" (опрос)

Часто конца осени ждут именно из-за грандиозных распродаж и марафона скидок по всему миру по случаю Black Friday. Ритейл Украина уже давно присоединился к празднованию Черной пятницы, поэтому украинцы также имеют возможность купить товар по более дешевой цене, чем обычно.

Мы решили спросить у читателей, сколько денег они готовы оставить в магазинах во время распродаж ноября.

Опрос показал, что большинство украинцев не верят в скидки “Черной пятницы”, поэтому вообще не будут делать покупок в этот день. Таких оказалось 48% всех респондентов.

Те, кто все же решил скупиться, готовы потратить такие суммы:

до 1000 грн – 19% опрошенных;

от 1000 до 3000 грн – 9%;

от 3000 до 5000 грн – 11%;

свыше 5000 грн – 13%.

А что покупают? Аналитики провели исследование и выяснили, что чаще всего на Black Friday в Украине покупают следующие товары:

одежда – 42%;

электроника – 31%;

обувь – 27%;

косметика и парфюмерия – 18%;

бытовая техника – 15%;

детские товары – 15%;

доставка еды – 12%;

нижнее белье – 11%;

книги – 11%;

подарки – 11%.

Как видим, пока не все украинцы готовы оставлять в магазинах кругленькие суммы, даже во время распродаж. В то время, как исследователи говорят, что в долларовом эквиваленте больше других на Black Friday тратят жители США ($485), Канады ($430), Великобритании ($397), Ирландии ($339), Арабских Эмиратов ($291).

Кстати, чтобы во время скидок украинцы могли приобрести желаемое по выгодной цене, банки подготовили специальные предложения на Черную пятницу 2020. Все самое достойное, на наш взгляд, мы собрали в одной подборке.