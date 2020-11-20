Сколько денег украинцы готовы потратить во время "Черной пятницы" (опрос)

Часто конца осени ждут именно из-за грандиозных распродаж и марафона скидок по всему миру по случаю Black Friday. Ритейл Украина уже давно присоединился к празднованию Черной пятницы, поэтому украинцы также имеют возможность купить товар по более дешевой цене, чем обычно.
Мы решили спросить у читателей, сколько денег они готовы оставить в магазинах во время распродаж ноября.
Опрос показал, что большинство украинцев не верят в скидки “Черной пятницы”, поэтому вообще не будут делать покупок в этот день. Таких оказалось 48% всех респондентов.
Те, кто все же решил скупиться, готовы потратить такие суммы:
А что покупают? Аналитики провели исследование и выяснили, что чаще всего на Black Friday в Украине покупают следующие товары:
Как видим, пока не все украинцы готовы оставлять в магазинах кругленькие суммы, даже во время распродаж. В то время, как исследователи говорят, что в долларовом эквиваленте больше других на Black Friday тратят жители США ($485), Канады ($430), Великобритании ($397), Ирландии ($339), Арабских Эмиратов ($291).
Кстати, чтобы во время скидок украинцы могли приобрести желаемое по выгодной цене, банки подготовили специальные предложения на Черную пятницу 2020. Все самое достойное, на наш взгляд, мы собрали в одной подборке.
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