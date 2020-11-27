МВД предупредило о новом виде мошенничества в Telegram

В Министерстве внутренних дел Украины предупредили о новом виде мошенничества: в Telegram ваши друзья получают сообщение будто с вашего аккаунта. При этом мошенники могут поставить ваше фото на “аватар”, однако, номер, с которого приходят сообщения, всегда скрытый. И конечно же, неизвестные просят одолжить средства.

Что делать в такой ситуации. Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите, присылал ли он подобную просьбу.

Советы, как не стать жертвой мошенников в интернете:

не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять можно лишь в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах;

не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки – наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить;

не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных трудностей, часто оказываются мошенниками;

Читайте также: Киберполиция назвала самые распространенные виды интернет-мошенничества

проверять просьбы о материальной помощи, даже если они поступают с аккаунта знакомых людей.

Что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников:

первое, что нужно сделать – обратиться в полицию. Позвоните по номеру 102 или отправляйтесь в ближайшее отделение, собрав все доказательства факта мошенничества;