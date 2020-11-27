МВД предупредило о новом виде мошенничества в Telegram

В Министерстве внутренних дел Украины предупредили о новом виде мошенничества: в Telegram ваши друзья получают сообщение будто с вашего аккаунта. При этом мошенники могут поставить ваше фото на “аватар”, однако, номер, с которого приходят сообщения, всегда скрытый. И конечно же, неизвестные просят одолжить средства.
Что делать в такой ситуации. Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите, присылал ли он подобную просьбу.
Советы, как не стать жертвой мошенников в интернете:
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Что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников:
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