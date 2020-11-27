Средние зарплаты украинцев выросли до максимума с начала года

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 гривны. Это на 1,5% (на 176 гривен) больше по сравнению с сентябрем (11 998 гривен).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в октябре 2020 года к октябрю прошлого года выросла на 10,6%, номинальная выросла на 13,5%.
ТОП сфер с самыми высокими зарплатами:
Самую же низкую зарплату получают в сфере “временное размещение и организация питания” – 6 960 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 6,1%.
Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве – 17 494 гривен, самая низкая – в Черновицкой области – 9 926 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11000 гривен.
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