Средние зарплаты украинцев выросли до максимума с начала года

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 гривны. Это на 1,5% (на 176 гривен) больше по сравнению с сентябрем (11 998 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в октябре 2020 года к октябрю прошлого года выросла на 10,6%, номинальная выросла на 13,5%.

ТОП сфер с самыми высокими зарплатами:

финансовая и страховая деятельность – 20 511 грн;

информация и телекоммуникации – 20 060 грн;

научная, профессиональная и техническая деятельность -16 793 грн;

госуправление и оборона, обязательное соцстрахование – 16 427 грн;

промышленность – 13 241 грн.

Самую же низкую зарплату получают в сфере “временное размещение и организация питания” – 6 960 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 6,1%.

Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве – 17 494 гривен, самая низкая – в Черновицкой области – 9 926 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11000 гривен.

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