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Укрзализныця возобновляет курсирование поезда Киев - Рахов

Укрзализныця возобновляет курсирование поезда Киев - Рахов

Укрзализныця возобновляет курсирование пассажирского поезда «Гуцульщина» № 357/358 Киев – Рахов на период массовых зимних перевозок. Поезд будет курсировать ежедневно в составе 12 вагонов: один спальный вагон, пять купейных и шесть плацкартных.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

График. Из Киева поезд № 357/358 Киев – Рахов будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов в 09:22. Отправление из Рахова в 11:18 и прибытие в Киев в 6:43. Ключевыми станциями формирования пассажиропотока этого поезда являются Тернополь, Чертков, Кицмань, Черновцы, Коломыя, Яремче, Ворохта, Ясиня, Квасы, Рахов.

С расписанием поезда можно ознакомиться на сайте Укрзализныци, билеты – приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

По материалам Finance.UA
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