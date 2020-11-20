Укрзализныця возобновляет курсирование поезда Киев - Рахов

Укрзализныця возобновляет курсирование пассажирского поезда «Гуцульщина» № 357/358 Киев – Рахов на период массовых зимних перевозок. Поезд будет курсировать ежедневно в составе 12 вагонов: один спальный вагон, пять купейных и шесть плацкартных.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

График. Из Киева поезд № 357/358 Киев – Рахов будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов в 09:22. Отправление из Рахова в 11:18 и прибытие в Киев в 6:43. Ключевыми станциями формирования пассажиропотока этого поезда являются Тернополь, Чертков, Кицмань, Черновцы, Коломыя, Яремче, Ворохта, Ясиня, Квасы, Рахов.

С расписанием поезда можно ознакомиться на сайте Укрзализныци, билеты – приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.