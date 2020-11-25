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В Германии вводят запрет на пластиковые пакеты

В Германии вводят запрет на пластиковые пакеты

Немецкий Бундестаг принял решение, согласно которому супермаркеты с 2022 года не будут предлагать покупателям пластиковые пакеты.

Правительство Германии подготовило соответствующий законопроект в ноябре прошлого года.

После переходного периода, который по настоянию розничной торговли увеличили с шести до 12 месяцев, пластиковые пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрометров будут запрещены. Как правило, именно такие пакеты предлагают на кассах в магазинах.

Не подпадают под запрет сумки для многократного использования, а также тонкие пластиковые пакеты, которые используют в отделах продаж овощей и фруктов.

В организации по защите окружающей среды WWF считают, что этот запрет имеет скорее символический характер, ведь в Германии только один процент потребления синтетических материалов приходится на пластиковые пакеты.

Раскритиковали правительственный законопроект как недостаточный и представители фракций Левой партии и Зеленых в Бундестаге. Пресс-секретарь по вопросам защиты окружающей среды Зеленых Беттина Гоффман заявила, что это – лишь капля в море. По ее словам, таким “мини-законом не удастся остановить тренд на одноразовую упаковку”.

По материалам Економічна Правда
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