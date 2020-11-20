Кабмин утвердил госбюджет-2021 ко второму чтению

Кабмин на заседании 26 ноября согласовал проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде.

Доходы бюджета в следующем году предполагаются на уровне 1,092 (+21 млрд грн по сравнению с проектом, представленным к первому чтению) триллиона.

Расходы составляют 1,328 триллиона (-12,8 млрд грн).

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“То есть на 2021 год имеем сбалансированный такой показатель, который поможет не увеличивать налоги для бизнеса и одновременно улучшить финансирование социальной сферы и медицины, и оказать поддержку предпринимателям, которые пострадали от пандемии”, – отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Министр финансов Сергей Марченко также сообщил, что дефицит сектора общего государственного управления снизили с 5,8% до 5,24%. Планируется дальнейшее снижение дефицита бюджета.