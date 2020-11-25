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Volkswagen начал заправлять суда-автовозы топливом из отходов

Volkswagen начал заправлять суда-автовозы топливом из отходов

В рамках перехода к так называемой устойчивой логистике группа Volkswagen начнет заправлять морские автовозы топливом, полученным путем переработки отходов пищевой промышленности.

Первое такое судно курсирует по маршруту Эмден – Дублин – Сантандер – Сетубал – Эмден с середины ноября, второе перейдет на новое топливо в следующем году.

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Для доставки машин из немецких заводов в страны Европы, логистическая компания Volkswagen Group Logistics, входящая в состав концерна Volkswagen, арендует два судна-автовоза. Они ходят по маршруту с Эмдена через Дублин и португальский Сетубал назад в Эмден до 50 раз в год и перевозят в общей сложности около 250 000 легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen, Audi, Seat и Skoda.

По материалам Укравтопром
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