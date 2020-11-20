Прибыль украинских предприятий во время кризиса упала в 3,7 раза

Финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-сентябрь 2020 года составил 93,3 млрд грн. Это в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда предприятия показали 342,8 млрд грн прибыли.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 411,8 млрд грн, что на 9,5% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, однако допущено убытков на сумму 318,5 млрд грн, что на 183,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Доля убыточных предприятий за январь-сентябрь 2020 года составила 34,8% (за январь-сентябрь 2019 года – 22,7%).