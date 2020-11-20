Капитальные инвестиции в экономику Украины обвалились на треть

Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-сентябрь 2020 года составили 268 млрд грн. Это на 35,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях.

Наименьшее падение было в сферах:

“Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование” – 9,6%;

“Финансовая и страховая деятельность” – 10,9%;

“Информация и телекоммуникации” – 13,8%.

Падение инвестиций в промышленность составило 38,1%, в сельское хозяйство – 43,4%, в строительство 34,5%.

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В “Здравоохранение и предоставление социальной помощи” инвестиции упали на 47,4%, в “Искусство, спорт, развлечения и отдых” – на 67,0%, в “Образование” – на 40,1%.