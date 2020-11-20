Бюджет-2021: Дефицит уменьшат, повышение "минималки" до 6,5 тысяч перенесут – нардеп

Финального текста бюджета-2021 до сих пор нет, но он появится на Кабмине в ближайшее время – дефицит бюджета и прогноз по росту ВВП уменьшат, а повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн в месяц перенесут с середины 2021 года на декабрь.
Об этом со ссылкой на источники сообщил в Telegram нардеп от “Голоса”, первый заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.
“До сих пор финального текста нет, но он появится в ближайшее время на Кабмине. Может сегодня, может завтра. Это уже дело техники”, – отметил нардеп.
По его словам, у МВФ было три главные претензии по бюджету: уменьшить дефицит, пересмотреть прогноз и решить вопрос с минималкой.
“По имеющейся информации (еще раз, пока от источников), по всем трем есть решение.
Дефицит. Теперь Кабмин должен уменьшить до 5,3% от ВВП (то есть на -0,7% от того, что было принято в первом чтении). Для понимания, это означает минус более чем 30 млрд грн из расходов. И это если не уменьшается прогноз по ВВП”, – добавил Железняк.
“Прогноз по ВВП. Есть информация, что как раз номинальный ВВП заставили снизить с 4506 млрд грн на меньшую сумму. Пока непонятно на сколько. Но в любом случае это еще минус миллиарды из расходов”, – написал он.
Также, по его словам, повышение минималки до 6500 грн/месяц с середины 2021 года перенесено на декабрь.
“Пока у меня есть подтверждение этих изменений из трех источников, но все еще может переиграться”, – отметил нардеп.
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