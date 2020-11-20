0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

Бюджет-2021: Дефицит уменьшат, повышение "минималки" до 6,5 тысяч перенесут – нардеп

Бюджет-2021: Дефицит уменьшат, повышение "минималки" до 6,5 тысяч перенесут – нардеп

Финального текста бюджета-2021 до сих пор нет, но он появится на Кабмине в ближайшее время – дефицит бюджета и прогноз по росту ВВП уменьшат, а повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн в месяц перенесут с середины 2021 года на декабрь.

Об этом со ссылкой на источники сообщил в Telegram нардеп от “Голоса”, первый заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

“До сих пор финального текста нет, но он появится в ближайшее время на Кабмине. Может сегодня, может завтра. Это уже дело техники”, – отметил нардеп.

По его словам, у МВФ было три главные претензии по бюджету: уменьшить дефицит, пересмотреть прогноз и решить вопрос с минималкой.

“По имеющейся информации (еще раз, пока от источников), по всем трем есть решение.

Дефицит. Теперь Кабмин должен уменьшить до 5,3% от ВВП (то есть на -0,7% от того, что было принято в первом чтении). Для понимания, это означает минус более чем 30 млрд грн из расходов. И это если не уменьшается прогноз по ВВП”, – добавил Железняк.

“Прогноз по ВВП. Есть информация, что как раз номинальный ВВП заставили снизить с 4506 млрд грн на меньшую сумму. Пока непонятно на сколько. Но в любом случае это еще минус миллиарды из расходов”, – написал он.

Также, по его словам, повышение минималки до 6500 грн/месяц с середины 2021 года перенесено на декабрь.

“Пока у меня есть подтверждение этих изменений из трех источников, но все еще может переиграться”, – отметил нардеп.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.