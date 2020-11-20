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Франция обязала техногигантов платить цифровой налог

Франция обязала техногигантов платить цифровой налог

Французский Минфин разослал техногигантам уведомление о необходимости уплаты налога на цифровые услуги.

Как сообщает Reuters, в начале этого года Франция приостановила сбор налога, который коснется таких компаний, как Facebook и Amazon, когда в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) шли переговоры о пересмотре международных налоговых правил. Тогда в Минфине заявили, что если переговоры окажутся безрезультатными, как это и произошло, налог начнут собирать в декабре.

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Как известно, переговоры зашли в тупик благодаря США.

Летом этого года французский сенат окончательно утвердил законопроект о налогообложении технологических гигантов. С июля 26 цифровых компаний с прибылью свыше 750 млн евро будут облагаться 3%-ным налогом. Новый налог получил название GAFA – по первым буквам названий Google, Apple, Facebook и Amazon.

По материалам Mind
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