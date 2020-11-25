Великобритания в начале пандемии переплатила 10 млрд фунтов за средства защиты

Великобритания переплатила 10 млрд фунтов на средства защиты для медиков в начале пандемии из-за того, что в то время их можно было срочно приобрести только по завышенной цене.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на отчет Национального офиса аудита.

Первопричиной такой ситуации называют нехватку на складах специфического оборудования для медиков, которое стало необходимым с развитием эпидемии коронавируса – резервы Нацслужбы здоровья были рассчитаны на болезнь, более подобную гриппу, а спрос превзошел все ожидания. В итоге средства защиты пришлось покупать безотлагательно по той цене, по которой их можно было найти.

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Расчет Национального офиса аудита основывается на сравнении цены с ценами 2019 года.

“Цена за единицу оборудования большинства видов существенно возросла по сравнению с тем же периодом в 2019 году – от 16,6% на респираторы до 1310% – на мешки для тел. Если бы средства были закуплены по ценам этого же периода – феврале-июле 2019 года, общие расходы составили бы 2,5 млрд фунтов вместо 12,5 млрд”, – отмечается в отчете.

В Департаменте здравоохранения и социальной защиты заявляли, что большинство оборудования в резервах все же подходило для борьбы с коронавирусом и только 0,49% было непригодно.