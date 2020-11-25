0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Великобритания в начале пандемии переплатила 10 млрд фунтов за средства защиты

Великобритания в начале пандемии переплатила 10 млрд фунтов за средства защиты

Великобритания переплатила 10 млрд фунтов на средства защиты для медиков в начале пандемии из-за того, что в то время их можно было срочно приобрести только по завышенной цене.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на отчет Национального офиса аудита.

Первопричиной такой ситуации называют нехватку на складах специфического оборудования для медиков, которое стало необходимым с развитием эпидемии коронавируса – резервы Нацслужбы здоровья были рассчитаны на болезнь, более подобную гриппу, а спрос превзошел все ожидания. В итоге средства защиты пришлось покупать безотлагательно по той цене, по которой их можно было найти.

Читайте также: В Украине запустили чат-бот, который проверяет расходы бюджетных средств для борьбы с COVID-19

Расчет Национального офиса аудита основывается на сравнении цены с ценами 2019 года.

“Цена за единицу оборудования большинства видов существенно возросла по сравнению с тем же периодом в 2019 году – от 16,6% на респираторы до 1310% – на мешки для тел. Если бы средства были закуплены по ценам этого же периода – феврале-июле 2019 года, общие расходы составили бы 2,5 млрд фунтов вместо 12,5 млрд”, – отмечается в отчете.

В Департаменте здравоохранения и социальной защиты заявляли, что большинство оборудования в резервах все же подходило для борьбы с коронавирусом и только 0,49% было непригодно.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.