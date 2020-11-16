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Свободная торговля с Израилем начнется со следующего года

Свободная торговля с Израилем начнется со следующего года

Оглашение о создании зоны свободной торговли с Израилем вступит в действие с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает Президент Владимир Зеленский.

ЗСТ между Украиной и Израилем начнет действовать уже с 1.01.2021! Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества”, – прокомментировал событие Зеленский.

По соглашению о зоне свободной торговли Израиль отменит около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% – для агросектора.

Со своей стороны Украина для израильских товаров отменит около 70% пошлин для промышленности и более 6% для агросектора.

По материалам Економічна Правда
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