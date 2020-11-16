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В Hyundai появился модный кроссовер с вертикальным экраном мультимедиа (фото)

В Hyundai появился модный кроссовер с вертикальным экраном мультимедиа (фото)

Кроссовер смог всех удивить после своего обновления новым молодежным интерьером и экстерьером. Автопроизводитель в значительной мере доработал ix35 для рынка Китая. После обновления авто получило модную внешность, новую мультимедиасистему с вертикальным экраном и виртуальную приборную панель. Что касается технического оснащения, то оно осталось неизменным.

Дизайнеры Hyundai серьезно поработали над экстерьером ix35, и в обновленной модели уже сложно узнать черты авто образца 2017 года. Вытянутые фары были интегрированы в решетку радиатора, а задние фонари соединены световой полосой в единый блок.

Весь функционал кроссовера в салоне был возложен на 10,4-дюймовый портретно-ориентированный сенсорный дисплей, «горячих» клавиш теперь нет, только регулировочная шайба. Технические улучшения свелись к пополнению набора электронных ассистентов. Так, в автомобиле были установлены системы автоторможения и контроля «слепых» зон, а также камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Линейка силовых агрегатов проверена, а рестайлинговый ix35 будет предлагаться с 140-сильным турбодвигателем 1.4 T-GDI или же 2,0-литровым «атмосферником» с отдачей 160 л.с. Базовые ix35 имеют в оснащении 6-ступенчатую «механику»; с «турбочетверкой» работает 7-ступечатый ​​«робот», а с безнаддувным агрегатом – 6-диапазонный «автомат».

По материалам MMR
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