Топ-3 онлайн-инструментов для бизнеса

В условиях карантина особенно полезны онлайн-сервисы. Руководитель отдела маркетинга Art Zvit Pro Ирина Сокур рассказала на конференции FinRetail2020, какие три вещи смогут облегчить жизнь украинского бизнеса.
Art Zvit Pro. Помогает в информировании и подачи отчетности в государственные контролирующие органы, фонд социального страхования, Нацбанк Украины, МЭРТУ.
«С 1 августа 2020 года у нас введено РРО и нужно регистрировать электронные чеки. Мы отреагировали на это изменение в законодательстве и внедрили несколько решений. Например, модуль РРО, который ориентирован на малый и средний бизнес с большим количеством касс», — отмечает Ирина Сокур.
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По ее словам, лицензия Art Zvit Pro позволяет регистрировать в программе электронные чеки и фискализировать в ГНС Украины, а также передавать чеки покупателям в электронном виде или распечатать.
Большой бизнес имеет возможность регистрировать электронные чеки непосредственно из учетной системы.
Кассы работают в обоих вариантах — и оффлайн, и онлайн. Первую в Украине валютообменную кассу с программным РРО запустила финансовая компания Leogaming Pay. Она работала под брендом Leo Transfer.
Masterkey. В условиях пандемии и глобальной диджитализации многие предприятия используют квалифицированную электронную подпись (КЭП).
«Наша компания работает с 2007 года на рынке, имеет более 70 представительств на территории Украины. С момента запуска Masterkey сформировала более 1,5 млн сертификатов КЭП», — делится Ирина Сокур.
Masterkey формирует КЭП на защищенных носителях (токенах) или на файловых носителях. Некоторые компании обеспечивают электронной подписью всех сотрудников. В частности, банки, ІТ-компании, операторы связи, ритейл и аптеки.
Аrt Office. На сегодняшний день большинство компаний перешли на электронный документооборот — ЭДО. Аrt Office позволяет компаниям организовать обмен электронными документами через веб-систему.
Компании имеют несколько вариантов системы ЭДО:
Особая функция Аrt Office — онлайн-опросы. Этой функцией чаще пользуются совладельцы ОСМД. Но также есть компании, которые проводят опросы сотрудников с помощью КЭП. Преимущество в том, что опрашиваемый может проголосовать и прикрепить к своему ответу электронную подпись. Такое голосование уже становится легитимным.
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