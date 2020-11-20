Зеленский предлагает перезагрузить экономические программы во время карантина

На фоне “карантина выходного дня” в Украине важно возобновить все экономические программы поддержки и начать новые.
Об этом сказал Президент Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, передает пресс-служба Главы государства.
“Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Также важно возобновить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику”, – заявил Зеленский.
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В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе по поручению Президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.
“А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей”, – отметил глава правительства.
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