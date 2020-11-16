Как 2020 год изменил рынок онлайн-кредитования — эксперт

До конца года на рынке микрокредитования ожидается перестройка бизнес-процессов и тестирование BankID.
Об этом рассказал сооснователь скоринг-провайдера RiskTools Денис Зикеев на конференции FinRetail2020.
2020 год заставил бизнес радикально пересмотреть свой подход в работе и найти новые решения.
5 тенденций на рынке микрокредитования:
«Среди инструментов для удаленной идентификации клиенты чаще всего используют верификацию через BankID НБУ. На втором месте — подписание договоров онлайн клиентами при помощи КЭП (квалифицированной электронной подписи)», — поделился Денис Зикеев.
По его словам, в этом году компании, которые выдают онлайн-кредиты, пережили локдаун, просрочки, сплит, мошеннические атаки и многое другое.
Советы, как заставить клиентов оформлять больше кредитов онлайн. Регистрация и анкета:
Принятие решения и выдача кредита:
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