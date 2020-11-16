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Как 2020 год изменил рынок онлайн-кредитования — эксперт

Как 2020 год изменил рынок онлайн-кредитования — эксперт

До конца года на рынке микрокредитования ожидается перестройка бизнес-процессов и тестирование BankID.

Об этом рассказал сооснователь скоринг-провайдера RiskTools Денис Зикеев на конференции FinRetail2020.

2020 год заставил бизнес радикально пересмотреть свой подход в работе и найти новые решения.

5 тенденций на рынке микрокредитования:

  • новые подходы к оценке риска;
  • рефакторинг технологической базы;
  • вывод на рынок новых продуктов;
  • управление проектами онлайн;
  • внедрение новых стандартов верификации.

«Среди инструментов для удаленной идентификации клиенты чаще всего используют верификацию через BankID НБУ. На втором месте — подписание договоров онлайн клиентами при помощи КЭП (квалифицированной электронной подписи)», — поделился Денис Зикеев.

По его словам, в этом году компании, которые выдают онлайн-кредиты, пережили локдаун, просрочки, сплит, мошеннические атаки и многое другое.

Советы, как заставить клиентов оформлять больше кредитов онлайн. Регистрация и анкета:

  • используйте максимально короткую анкету (желательно только идентификационные поля);
  • валидируйте ключевые поля анкеты, чтобы избежать ошибок пользователя при заполнении другой информации;
  • извлекайте пол и дату рождения из идентификационного кода;
  • автоматически заполняйте поля анкеты при авторизации через BankID/КЕП;
  • используйте несколько смс-провайдеров в каскадном режиме;
  • пользуйтесь доверенными почтовыми сервисами;
  • разделите транзакционные, маркетинговые и коллекторские рассылки на почту по разным провайдерам/аккаунтам, чтобы избежать попадания письма в спам.

Принятие решения и выдача кредита:

  • используйте автоматическое принятие решения;
  • показывайте решение по кредиту как можно раньше, чтобы мотивировать клиента завершить процесс;
  • отображайте инструкции для упрощения прохождения верификации;
  • используйте лимиты по сумме для повышения approval rate;
  • используйте резервные платежные шлюзы;
  • иклиента о возникших технических сбоях, исключайте мертвые сценарии.
По материалам Минфин.com.ua
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