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НБУ присоединился к Сети устойчивого банкинга

НБУ присоединился к Сети устойчивого банкинга

Национальный банк Украины (НБУ) присоединился к Сети устойчивого банкинга (Sustainable banking Network, SBN), которая является объединением финансовых регуляторов и банковских ассоциаций из стран, которые развиваются.

Как сообщает пресс-служба регулятора, официальное присоединение произошло во время рабочего визита главы НБУ Кирилла Шевченко в Вашингтон 9 — 13 ноября 2020 года на встрече с руководством Международной финансовой корпорации (IFC), под эгидой которой создана Сеть устойчивого банкинга.

Это означает, что Национальный банк берет на себя обязанность работать над созданием устойчивой финансовой системы для развития экономики, расширением “зеленых” инвестиций в экономику, поддерживать финансовые продукты, которые оказывают положительное влияние на климат, а также обмениваться опытом со странами-членами сети.

“Понимая вызовы, которые создает изменение климата для устойчивого развития государства, мы решительно настроены на внедрение инициатив в сфере “зеленых” финансов. Присоединение к Сети устойчивого банкинга, целью деятельности которой является улучшение экологического, социального и корпоративного управления в банковской сфере, имеет большое значение для нас в контексте устойчивого развития финансового сектора Украины”, — подчеркнул Шевченко.

В Нацбанке отмечают, что для НБУ важно расширить сеть международных партнеров, чья поддержка позволит овладеть лучшие мировые практики и сформировать эффективную систему управления экологическими и социальными рисками в финансовой сфере.

Сеть устойчивого банкинга была создана в 2012 году. Сегодня она объединяет финансовые регуляторы и банковские ассоциации из 41 стран мира.

Члены Сети обязались работать над созданием устойчивой и экологически ориентированной финансовой системы.

В частности, над повышением доли кредитов для проектов и бизнеса, которые оказывают положительное влияние на климат.

По материалам Дело
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