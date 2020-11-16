Amazon запускает в продажу «умные» очки Echo Frames

Amazon анонсировала обновленную модель «умных» очков Echo Frames без дисплея и камер.
Об этом сообщает The Verge.
Устройство оснащено только встроенными микрофонами и динамиками для общения с голосовым помощником Alexa.
Компания объявила, что улучшила качество звука, увеличила время работы от батареи и добавила новые цвета. Кроме того, Echo Frames теперь доступны для всех желающих.
Amazon впервые представила устройство в сентябре 2019 года, но купить его можно было только по приглашениям. Второе поколение Echo Frames будет стоить $249,99 – это на $70 больше, чем оригинальные модели, которые продаются по $179,99.
Устройство уже есть в наличии для предварительного заказа, а в продажу поступит 10 декабря. Владельцы первой версии устройства смогут доплатить $70 и обновить свои очки в новой модели.
Визуально вторая версия выглядит почти так же, как и первая: устройство похоже на обычные очки с толстой оправой. Компания также создала руководство для специалистов по установке линз для тех покупателей, которым нужно носить очки по медицинским показаниям. Кроме того, Amazon сотрудничает с LensCrafters для выполнения таких работ.
Устройство можно связать со смартфоном на iOS или Android и использовать и для «стандартных» задач, например, прослушивания музыки и использования другого голосового помощника.
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