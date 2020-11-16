Украинцам без счетчика отключат газ: как установить и сколько стоит

Миллионы украинцев могут лишиться доступа к газу с 1 января из-за отсутствия счетчиков.
Об этом пишет 24 канал.
Согласно закону о коммерческом учете природного газа, с 1 января 2021 года потребителям, у которых нет счетчиков, газ поставлять не будут.
Кому могут отключить газ:
Кому газ не отключат:
Сколько стоит установить счетчик газа:
Кто может установить счетчик:
Чтобы установить счетчик, необходимы следующие документы:
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