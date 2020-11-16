Украинцам без счетчика отключат газ: как установить и сколько стоит

Миллионы украинцев могут лишиться доступа к газу с 1 января из-за отсутствия счетчиков.

Об этом пишет 24 канал.

Согласно закону о коммерческом учете природного газа, с 1 января 2021 года потребителям, у которых нет счетчиков, газ поставлять не будут.

Кому могут отключить газ:

потребителям, у которых нет счетчика и они отказались от такого, когда облгазы предлагали установить.

Кому газ не отключат:

потребителям с индивидуальным счетчиком;

жильцам без счетчика, но проживающим в многоквартирном доме, где есть общедомовой счетчик;

Потребителям, которым не установили счетчик по вине облгазов.

Сколько стоит установить счетчик газа:

по закону о коммерческом учете, установка счетчика и сам счетчик должны оплачивать газораспределительные компании или люди должны получать компенсацию из бюджета. То есть он должен быть бесплатным. Сейчас счетчики должны устанавливать потребителям, жилища которых оборудованы только одним газовым прибором – газовой плитой;

однако государство не выделяет достаточно средств для того, чтобы обеспечить счетчиками все квартиры и дома. Поэтому жильцам часто приходится оплачивать установку счетчика самостоятельно, чтобы не ждать месяцами;

в общем установка счетчика может обойтись в 4-7 тысяч гривен.

Кто может установить счетчик:

для установки счетчика необходимо обратиться в облгаз или в компании, которые имеют лицензию и разрешение на выполнение газоопасных работ;

для того, чтобы облгаз установил счетчик, нужно обратиться с соответствующим заявлением: о бесплатной установке или за свой счет.

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Чтобы установить счетчик, необходимы следующие документы:

договор предоставления услуг по газоснабжению между Вами и Вашим газопоставляющим предприятием;

паспорт (оригинал и копия);

идентификационный код (оригинал и копия);

свидетельство о праве собственности на помещение, где устанавливается газовый счетчик;

технический паспорт помещения.

Справка Finance.ua:

Министерство энергетики считает необходимым пересмотреть нормы потребления газа гражданами, у которых не установлены счетчики.

Количество домохозяйств, имеющих долги за потребленный газ, в октябре текущего года увеличилось до 60% по сравнению с предыдущими периодами.

Рост или падение цены на газ в Европе, а соответственно и в Украине зависит от трех факторов, предсказать влияние которых очень сложно.

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