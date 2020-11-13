В Раде инициировали увольнение главы финансового комитета Гетманцева

В парламенте инициировали увольнение Даниила Гетманцева с должности главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Рады.
Инициаторами проекта постановления стали народные депутаты от “Европейской солидарности”, “Доверия”, “За будущее”. Нардепы жалуются, что Гетманцев якобы уничтожил налоговую систему Украины.
В свою очередь сам Гетманцев в комментарии “НВ” рассказал, что проект постановления о его увольнении из комитета не соответствует регламенту Рады, потому что его нужно подавать по согласованию с председателем парламента Дмитрием Разумковым или лидером фракции “Слуга народа” Давидом Арахамия.
“Причем постановление может подавать только председатель Верховной Рады или комитет – такого постановления ни от комитета, ни от главы ВР не было. Это инициатива отдельных депутатов”, – сказал он.
В то же время причиной такой инициативы его коллег по парламенту он называет его сопротивление законопроекту об уменьшении ставки НДС для аграриев. Он заявил, что группа “Доверие” представляет одного из крупных украинских аграриев.
“На заседании комитета мы рассматривали законопроект №3656 об уменьшении ставки НДС для аграриев. Он предоставляет льготы по НДС в размере 14%, хотя НДС для всех – 20%. Мы выступили категорически против. К сожалению, у них было больше голосов на комитете, они провели законопроект и вынесли в зал. У нас голосов не хватило, я выступил категорически против”, – рассказал Гетманцев.
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