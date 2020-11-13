Для вакцины Pfizer создали контейнеры с GPS

Для перевозки и хранения вакцины от нового коронавируса фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech разработаны специальные изотермические контейнеры.

Об этом главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла сообщил в интервью газете The New York Times.

Читайте также: Разработчик вакцины BioNTech рассказал, когда мир вернется к обычной жизни

“Эти контейнеры оснащены датчиками GPS и термометрами внутри, чтобы нам в любой момент было известно, где находится объект и какая температура внутри него. Если что-то пойдет не так, чего мы не предполагаем, эта партия вакцины применяться не будет”, – пояснил Бурла, отвечая на вопрос о необходимости хранения и перевозки препарата в температуре не ниже минус 75 градусов Цельсия.

Pfizer готова гарантировать поставки препарата заказчику на территории США в течение суток. Компания рассчитывает провести до 50 млн доз до завершения текущего года, половина этого объема предназначена не для США.

“Мы можем поставлять вакцину машинами, грузовиками, самолетами, судами, чем угодно”, – сообщил глава компании.