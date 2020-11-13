НАПК нашло нарушений у Николайчука на 2,6 млн грн

Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало новый перечень лиц, «выигравших от отмены Конституционным Судом ответственности за недостоверное декларирование».

В декларации экс-заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергея Николайчука нашли нарушений на 2,6 млн грн.

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«Сергей Николайчук не указал доход от продажи ценных бумаг Минфина в размере почти 2 млн грн и информацию о финансовых обязательствах перед банком более чем на 621 тыс. грн», – сообщили в НАПК.

Еще два месяца назад НАПК называло большую сумму недостоверных сведений – 4,1 млн грн.

Сергей Николайчук работал в министерстве с 18 сентября 2019 г. до 13 апреля 2020 года.

Перед этим он возглавлял департамент монетарной политики и экономического анализа НБУ, а после переформатирования правительства Дениса Шмыгаля ушел в коммерческий сектор – стал главой департамента макроэкономических исследований ICU.

Николайчук с апреля 2020 года стал научным сотрудником Киевской школы экономики.

Из-за решения Конституционного Суда Украины от 27.10.2020 № 13-р/2020 работа НАПК остается заблокированной. НАПК лишено возможности проводить полные проверки деклараций, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, проводить проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и т.д.