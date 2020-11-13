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Известный хакер стал главой службы безопасности в Twitter

Известный хакер стал главой службы безопасности в Twitter

Один из самых известных в мире хакеров Пейтер Затко возглавил службу безопасности в соцсети Twitter. Там он будет заниматься борьбой с дезинформацией, техническими багами и манипуляциями с платформой.

Пейтер Затко известен под псевдонимом “Мадж”. После 45-60-дневного испытательного срока хакер возьмет на себя управление ключевыми функциями безопасности, передает Gadgets.ndtv.com.

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“Я не знаю, сможет ли кто-то наладить безопасность Twitter, но Пейтер Затко был бы первым в моем списке”, – заявил топ-менеджер Google и бывший босс Затко в DARPA Дэн Кауфман.

Ранее, напомним, хакер руководил безопасностью в компании-единороге электронных платежей Stripe. До этого он работал над специальными проектами в Google. Кроме того, он работал в Агентстве перспективных оборонных исследований и проектов Пентагона (DARPA) над выдачей грантов на проекты по кибербезопасности.

Фото: 24 канал

По материалам Телеканал новин 24
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