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Хакеры потратили похищенную криптовалюту на благотворительность

Хакеры потратили похищенную криптовалюту на благотворительность

Хакерская группировка Darkside Hackers впервые в истории криптовалют открыто пожертвовала часть украденных денег на благотворительность.

В одном из своих сообщений в даркнете киберпреступники сообщили, что заработали миллионы долларов и теперь хотят «сделать мир лучше».

К сообщению хакеры добавили скриншоты переводов по $10 тысяч в биткоинах двум благотворительным организациям — Children International и The Water Project. Правда, Children International отказались от денег, полученных таким путем.

“Независимо от того, как мы зарабатываем, мы рады тому, что можем помочь изменить чью-то жизнь к лучшему. Мы считаем справедливым, что часть денег, полученных от крупных корпораций, пойдет на благотворительность”, – заявили в Darkside Hackers.

В своем сообщении хакеры отметили, что атакуют с помощью программ-вымогателей только крупные прибыльные компании, блокируя ІТ-системы организаций до тех пор, пока не будет выплачен выкуп.

Хакерская группа Darkside сравнительно новая на сцене, но анализ рынка криптовалют подтверждает, что они активно требуют средства у жертв.

Существуют также данные, что они могут иметь связи с другими кибер-преступными группами, ответственными за крупные атаки на такие компании, как Travelex — в январе этого года хакеры запросили $6 миллионов в биткоинах, чтобы разблокировать работу системы.

По материалам Na chasi
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