Британия запретит продажу неэлектрических автомобилей с 2030 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает парламент сократить время изменений для автомобильного рынка и запретить продажу машин с ДВС на пять лет раньше, чем постановили чиновники.

Правительство Великобритании сначала решило прекратить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2040 году, но позже эта дата была перенесена на 2035 год. Этот срок снова переместили, поскольку ожидается, что Борис Джонсон объявит о запрете с 2030 года.

Это существенное изменение, и Financial Times отмечает, что этот шаг имеет целью “запустить рынок электрических автомобилей в Великобритании и подтолкнуть страну к достижению цели нулевых выбросов до 2050 года”.

Этот шаг следует за аналогичным решением Ирландии, и это приведет к еще большему давлению на автопроизводителей, чтобы они стали электрическими. Однако, согласно сообщениям, гибриды все еще будут доступны в Великобритании до 2035 года.

Чтобы помочь изменениям и переходу к электрическим транспортным средствам, правительство инвестирует 500 миллионов фунтов стерлингов (556,8 млн евро) на улучшение инфраструктуры зарядных станций в стране. Часть средств предусмотрена для оплаты “новых сетевых соединений”, что позволит установить зарядные станции в отдаленных районах.