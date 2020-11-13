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Реальный ВВП в 3 квартале сократился на 3,5% в годовом измерении - Госстат

Реальный ВВП в 3 квартале сократился на 3,5% в годовом измерении - Госстат

В 3 квартале 2020 года реальный ВВП Украины увеличился на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с 3 кварталом 2019 года – уменьшился на 3,5%.

Об этом свидетельствует оперативная оценка Госкомстата.

Во втором квартале 2020 года падение составило 11,4%, в первом – 1,3%.

По данным ведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% в первом квартале – 2,9%.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП. Причиной этого стал нереализованный потенциал.
  • Среди ключевых стратегических индикаторов в “Векторах экономического развития до 2030 года”, которые представил Кабмин, – увеличение реального долларового ВВП Украины с 136 млрд долларов по итогам 2019 года до 300-460 млрд долларов до 2030 года.
  • Национальный банк Украины сохранил свой прогноз по ВВП Украины, согласно которому украинская экономика сократится на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.
По материалам Економічна Правда
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