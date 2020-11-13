Реальный ВВП в 3 квартале сократился на 3,5% в годовом измерении - Госстат

В 3 квартале 2020 года реальный ВВП Украины увеличился на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с 3 кварталом 2019 года – уменьшился на 3,5%.
Об этом свидетельствует оперативная оценка Госкомстата.
Во втором квартале 2020 года падение составило 11,4%, в первом – 1,3%.
По данным ведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% в первом квартале – 2,9%.
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