Реальный ВВП в 3 квартале сократился на 3,5% в годовом измерении - Госстат

В 3 квартале 2020 года реальный ВВП Украины увеличился на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с 3 кварталом 2019 года – уменьшился на 3,5%.

Об этом свидетельствует оперативная оценка Госкомстата.

Во втором квартале 2020 года падение составило 11,4%, в первом – 1,3%.

По данным ведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% в первом квартале – 2,9%.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП . Причиной этого стал нереализованный потенциал.

Среди ключевых стратегических индикаторов в “Векторах экономического развития до 2030 года”, которые представил Кабмин, – увеличение реального долларового ВВП Украины с 136 млрд долларов по итогам 2019 года до 300-460 млрд долларов до 2030 года.