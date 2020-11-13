Apple признала проблемы со звуком в новых iPhone

Пользователи новых смартфонов от Apple столкнулись с проблемами со звуком при подключении официально совместимых с аппаратами моделей Bluetooth-гарнитур и слуховых аппаратов. В компании признали проблему и обещают устранить ее.

В сообществе Reddit и на сайте официальной службы поддержки Apple появились сообщения о проблемах подключения слуховых аппаратов с маркировкой Made for iPhone к любой из версий iPhone 12.

Пользователи жалуются, что воспроизведение звука через гарнитуру сопровождается помехами и шумами, а в некоторых случаях – даже прерыванием сигнала.

В Apple заявили, что осведомлены о проблеме. Компания заверила пользователей, что проблемы связаны с софтом, так что ближайшее обновление ОС исправит ситуацию. Бета-версия iOS 14.3 уже доступна разработчикам, а её глобальный релиз ожидается в следующем месяце.

Кроме того, пользователи iPhone 12 mini жалуются в соцсетях и на официальном форуме Apple на проблемы с экраном. Жалобы в основном заключаются в том, что дисплей не с первого раза реагирует на прикосновения к экранным кнопкам фонарика и камеры, а также на свайп вверх для разблокировки. Эту проблему компаня пока не комментировала.