Вкладчикам банков-банкротов выплатили 155,5 млн грн

По состоянию на 1 ноября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка.

Об этом сообщили в ФГВФО.

На начало ноября 2020 года продолжается ликвидация 48 неплатежеспособных банков, ликвидация 48 банков завершена.

Средства Фонда: общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 ноября 2020 года, составила 15 777,1 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-октябре 2020 года поступило 4 065,6 млн грн.

Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков: в октябре 2020 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составила 155,5 млн грн. Всего за январь-октябрь 2020 года вкладчики получили возмещение на общую сумму 347,0 млн грн.

Справка Finance.ua:

Ранее в ФГВФЛ сообщили, почему гарантированная сумма возмещения должна быть ограниченной. В мировых системах гарантирования депозитов преобладает практика не гарантировать 100% возмещения вклада без ограничения по сумме. Так, в США вкладчики могут рассчитывать на возмещение в пределах $250 тыс., в странах ЕС – 100 тыс. евро. “Ограничение размера суммы гарантирования является необходимым условием снижения морального риска или риска недобросовестной конкуренции”, – сообщили в ФГВФЛ .