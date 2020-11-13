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Вкладчикам банков-банкротов выплатили 155,5 млн грн

Вкладчикам банков-банкротов выплатили 155,5 млн грн

По состоянию на 1 ноября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка.

Об этом сообщили в ФГВФО.

На начало ноября 2020 года продолжается ликвидация 48 неплатежеспособных банков, ликвидация 48 банков завершена.

Средства Фонда: общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 ноября 2020 года, составила 15 777,1 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-октябре 2020 года поступило 4 065,6 млн грн.

Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков: в октябре 2020 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составила 155,5 млн грн. Всего за январь-октябрь 2020 года вкладчики получили возмещение на общую сумму 347,0 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в ФГВФЛ сообщили, почему гарантированная сумма возмещения должна быть ограниченной. В мировых системах гарантирования депозитов преобладает практика не гарантировать 100% возмещения вклада без ограничения по сумме. Так, в США вкладчики могут рассчитывать на возмещение в пределах $250 тыс., в странах ЕС – 100 тыс. евро. “Ограничение размера суммы гарантирования является необходимым условием снижения морального риска или риска недобросовестной конкуренции”, – сообщили в ФГВФЛ.
  • 2 сентября 2020 года Совет по финансовой стабильности принял план реструктуризации долговых обязательств Фонда перед Минфином. После того как Верховная Рада Украины примет необходимые для реализации этого плана законодательные изменения, Фонд готов инициировать поднятие гарантированной суммы возмещения с 200 до 600 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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