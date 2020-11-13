Вкладчикам банков-банкротов выплатили 155,5 млн грн

По состоянию на 1 ноября 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 73 действующих банка.
Об этом сообщили в ФГВФО.
На начало ноября 2020 года продолжается ликвидация 48 неплатежеспособных банков, ликвидация 48 банков завершена.
Средства Фонда: общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 ноября 2020 года, составила 15 777,1 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-октябре 2020 года поступило 4 065,6 млн грн.
Сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков: в октябре 2020 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составила 155,5 млн грн. Всего за январь-октябрь 2020 года вкладчики получили возмещение на общую сумму 347,0 млн грн.
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